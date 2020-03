VINCENZO SPADAFORA/ “Far ripartire lo sport garantendo la salute” (Domenica In)

Ci sarà anche Vincenzo Spadafora tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In. Una presenza quanto mai azzeccata quella del ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, soprattutto in una giornata come quella di oggi, domenica 1 marzo 2020, in cui pesa e non poco per gli appassionati il rinvio delle gare di Serie A che avrebbero dovuto disputarsi a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco allora che l’esponente del MoVimento 5 Stelle avrà l’occasione di fornire qualche indicazione agli appassionati che sperano di potere tornare presto a godere del loro spettacolo preferito in tutta sicurezza. Insieme a lui, nello studio di Domenica In anche la nazionale maschile di pallanuoto, il Settebello laureatosi campione del mondo nel 2019 e deciso a puntare all’oro olimpico alla prossima rassegna a cinque cerchi di Tokyo 2020.

VINCENZO SPADAFORA OSPITE A DOMENICA IN

In ogni caso è evidente che gran parte dell’intervento del ministro Spadafora verterà sull’emergenza coronavirus che sta interessando tutta l’Italia. Spadafora, già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità e Giovani e Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nonché Presidente di Unicef Italia, nelle scorse ha voluto ricordare sui suoi profili social gli “eroi silenziosi che in questo momento lavorano senza sosta e senza panico: medici, infermieri, ricercatori, protezione civile, forze armate e polizia e non solo”. Rispetto alla sua area di competenza, lo sport, Spadafora ha chiarito: “Far ripartire lo sport garantendo la salute. Questo è il mio obiettivo. Nel corso del pomeriggio ho incontrato i vertici del Calcio italiano e il presidente del CONI. Tutti hanno dimostrato grande responsabilità, consapevolezza e volontà di collaborazione. Abbiamo parlato a lungo e sulla base di quanto ci siamo detti proporrò al consiglio dei ministri misure specifiche dedicate al mondo sportivo e allo svolgimento dello competizioni”.

