Vincitore Amici 21, i finalisti ‘svelano’ chi è/ Le loro nomination: Sissi favorita

Alex dichiara di aver vissuto un momento di smarrimento per via delle critiche ricevute al serale sul suo talent, poi essere tornato in carreggiata. Una volta qualificatosi in semifinale, Albe, invece, ha pensato che fosse giunto il momento per lui di dover abbandonare il talent, in quanto sentiva di aver dato tutto di sé. Serena a volte non si è sentita all’altezza del serale, “MA NON HO MAI DETTO NON CI ARRIVO, CI HO SEMPRE SPERATO”. Michele dal suo canto invece dichiara di aver avuto spesso il pensiero di non riuscire ad aggiudicarsi un posto alla finale, per via della sua perenne negatività. Ma ora i 6 finalisti guardano avanti, verso la finale di Amici 21, occasione in cui sfodereranno le loro capacità artistiche, nel tentativo d accalappiarsi i premi in palio insieme alla vittoria dei circuiti di appartenenza, canto e ballo, e il trionfo finale con il montepremi del valore di 150mila euro.

