Finale Bake off 2023/ Diretta e vincitore: Fabio sforna la torta-stella intera, Tommaso e Gabriele eliminati?

Bake off Italia 2023, anticipazioni e diretta finale 15 dicembre 2023: chi sarà il vincitore?

La seconda prova denominata Walk of Fame come la celebre passerella di stelle tra le strade di Los Angeles, per la prova al rilascio della torta a forma di stella, vede Fabio decretarsi come il primo finalista. La torta nel caso del competitor ha la glassa stilizzata in superficie da uno strato di cioccolato a forma di stella integrale. Mentre le torte di Tommaso e e Gabriele presentano la stella in superficie spezzata, data la fragilità del sottile strato della stessa. E il secondo eliminato dopo Roberta, alla prova assaggio delle stelle, é Tommaso.

Roberta piange

“Ci sono stati momenti belli e tanti altri bui” fa sapere una commossa Roberta, poi, quando Benedetta Parodi con la complicità del resto della produzione di Bake Off Italia 2023 l’unica concorrente donna é decretata eliminata. Il dispiacere della concorrente é palpabile, per l’uscita inaspettata dal programma, dove la tanto agognata vittoria avrebbe rappresentato per lei una svolta nella vita. (Agg. Di Serena Granato).

La concorrenza é infuocata

Una vittoria per cambiare vita é il sogno di Roberta, con una prima prova sulla base di un dolce di glassa a specchio arancione rappresentativo del suo auspicio. Anche se la competizione si fa agguerrita, vista anche la partecipazione di Tommaso. Lo studioso dell’arte di Baking cura meticolosamente la sua ciambella al thé matcha verde. La prima prova é ardua, anche perché una prova a tempo cronometrata. E tra i candidati al titolo di miglior Baker, Roberta crolla in lacrime: “Mio padre mi fa commuovere”, dichiara una emozionata Roberta, alla sorpresa del padre che presenzia alla prova della figlia. Gabriele é invece sorpreso dalla madre: “Con un suo abbraccio mi scaldo subito”. Lui fin da bambino faceva i dolci, come ricorda visibilmente commossa la madre, mentre il Wannabe Baker pensa a realizzare una “crostatina”. Fabio riceve la sorpresa del padre, che lo ha sempre sostenuto. Antonella é poi l’ospite mamma per Tommaso, che può dirsi il più determinato per la conquista dell’ambito titolo. (Agg. Di Serena Granato)

La prima prova di Bake Off Italia 2023

La prima serata nel palinsesto TV e streaming di Real Time, datata 15 dicembre 2023, é segnata dalla puntata della finale di Bake Off Italia. Sale, quindi, l’attesa dell’occhio pubblico per la decretazione del vincitore, tra i concorrenti Baker d’Italia, candidati al titolo di miglior Pasticciere nel Belpaese. Il format dedicato all’arte culinaria dei bakers, sotto la conduzione magistrale di Benedetta Parodi, tiene con il fiato sospeso i finalisti e i telespettatori.

“In questa finale ci sono tre prove ad eliminazione diretta, e la sfida finale é un faccia a faccia tra due competitor”, esordisce alla conduzione della serata evento, Benedetta Parodi. La prima prova? La busta verde svela il regolamento della prima prova della finale di Bake Off Italia. Trattasi di una sfida che chiama i candidati al titolo del primo Baker d’Italia a realizzare il “dolce rappresentativo dei sogni”. Fabio inventa un dolce a base di pasta-frolla. Gabriele pensa ad un dolce a base di biete e al cioccolato bianco, nel sogno di diventare un influencer.

Le anticipazioni TV e streaming di Bake Off Italia

Il grande momento è arrivato. Questa sera, 15 dicembre, su Real Time va in onda la finale di Bake off Italia 2023. Atto finale per il cooking show che anche quest’anno ha tenuto incollato il pubblico appassionato di cucina, e soprattutto di pasticceria, fino all’ultima sfida. Alla conduzione della finale c’è come sempre la padrona di casa Benedetta Parodi, mentre a giudicare gli ultimi dolci dei 4 finalisti rimasti in gara sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore ci sono come sempre i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Roberta, Tommaso, Gabriele e Fabio sono i concorrenti che si giocano la vittoria di Bake Off Italia 2023. Anche in questa 15esima ed ultima puntata tre sono le prove che dovranno affrontare: si inizierà con la prova creativa, dunque una reinterpretazione propria di un dolce noto; la prova tecnica, durante la quale dovrà essere riproposto perfettamente uguale un dolce molto complicato; e la prova sorpresa.

Bake off Italia 2023, come seguire la finale e chi sono i grembiuli blu

Essendo la finale di Bake off Italia 2023, la puntata andrà in onda solo su Real Time e non sarà disponibile in anteprima su Discovery Plus per gli abbonati alla piattaforma, come accaduto finora. Ciò vuol dire che non conosciamo in anticipo con cosa verranno messi alla prova questa volta gli aspiranti pasticceri. Sappiamo soltanto che al netto delle tre prove la giuria proclamerà il vincitore di questa edizione.

Ma cos’è accaduto alla fine della semifinale? Alla fine delle tre prove, tutti e quattro i semifinalisti hanno avuto accesso alla finale. Tuttavia Gabriele e Fabio sono stati proclamati grembiuli blu, ciò vuol dire che avranno un vantaggio nel corso della gara. Sono quindi loro i favoriti alla vittoria? Di certo né Roberta, né il finora favorito Tommaso staranno a guardare.











