Vincitore di Voice Senior, Erminio Sinni/ “Sogno di andare ospite a Sanremo”

IL PERCORSO DI ERMINIO SINNI A THE VOICE SENIOR

Erminio Sinni è il vincitore di The Voice Senior. Prima di conquistare la fiducia di Loredana Bertè che lo ha scelto dopo averlo ascoltato durante le Blind Audition aiutandolo, poi, a conquistare la vittoria, Erminio Sinni ha avuto una brillante carriera nel corso della quale ha avuto la possibilità di duettare con Frank Sinatra e di fare i cori per Mia Martini. Erminio ha dedicato tutta la sua vita alla musica. Tuttavia, la popolarità è arrivata solo partecipando alla prima edizione di The Voice Senior. “Arrivo da tante serate di piano bar, da tante porte bussate e mai aperte. Al piano cercavo di lanciare le mie canzoni, le persone che ascoltavano diventavano sempre di più, ma il tam-tam umano è lento, a volte ci vuole un’eternità“, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

ERMINIO SINNI:IL SOGNO SANREMO

Partecipare a The Voice Senior ha dato ad Erminio Sinni la possibilità di rappresentare tutte quelle persone che, a causa dell’emergenza sanitaria, da un anno, non riescono a lavorare con la musica. “Penso di aver rappresentato tanti colleghi che stanno a casa senza contatto con le persone. Riuscire a portare una speranza mi ha dato forza“. Durante l’ultimo periodo, Erminio ha anche scritto una canzone dedicata a tutti gli angeli in divisa che, ogni giorno, nei vari ospedali, aiutano le persone a combattere la malattia. A Tv Sorrisi e Canzoni ha così ammesso di avere un sogno. “Nei mesi scorsi ho scritto una canzone dedicata al personale dell’Umberto I di Roma che mi ha curato, è una canzone di speranza e di ringraziamento per tutti quelli che ci curano. Sarebbe bello poterla cantare come ospite a Sanremo“.

IL RICORDO DI MIA MARTINI

Quando si è presentato sul palco di The Voice Senior, Erminio Sinni ha dovuto scegliere il coach con cui continuare la sua avventura nel talent show di Raiuno. Di fronte alla possibilità di poter lavorare con Loredana Bertè non ha avuto dubbi scegliendo proprio la sorella di Mia Martini con cui ha avuto la possibilità di lavorare. “Mi chiesero di fare i cori per il brano Agapimu, chiaramente l’ho fatto, la cosa più bella è stata aver respirato Mimì, era dolcissima, l’ho vista sempre con la bocca, mai con gli occhi“, ha ricordato il vincitore di The Voice Senior sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.



