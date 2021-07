Vincitore Festival Cannes 2021, Palma d’oro/ Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi favorito

Vincitore Festival di Cannes 2021, i pronostici della Palma d’Oro

Il Festival di Cannes 2021 si avvia alla gran chiusura, ma chi vincerà la Palma d’Oro? Tanti i film in concorso per uno dei Festival cinemtografici più importanti del mondo. Tuttavia, i giochi sembrano quasi fatti anche se le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. L’edizione 2021 del Festival di Cannes che ha avuto come presidente della giuria Spike Lee e che ha visto il maestro del cinema italiano, Marco Bellocchio ricevere un omaggio con la Palma d’oro d’onore, ha riacceso i riflettori sul cinema internazionale dopo l’anno difficile vissuto per la pandemia. Ma chi sono i favoriti per la vittoria? Ad avere chance di vincere è il film “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi, adattamento cinematografico del racconto Drive My Car di Haruki Murakami. Tuttavia, Cannes potrebbe riservare delle sorprese. Altri titoli, infatti, potrebbero portare a casa la Palma d’oro.

Tutti i film in concorso per la Palma d’Oro del Festival di Cannes

In pole per la Palma d’Oro del Festival di Cannes 2021 è anche il film “Petrov’s Flu” del regista russo Kirill Serebrennikov ed è un racconto ambientato nella Russia post sovietica. Gli altri film favoriti sono “Red Rocket” di Sean Baker e “Les Olympiades” di Jacques Audiard. Come miglior attrice protagonista, la favorita è Marion Cotillard la quale, tuttavia, dovrà battere la concorrenza di Margherita Buy per “Tre piani” e Sophie Marceau” per “Tout s’est bien passé”. Ecco tutti i film in concorso:

“Annette” di Leos Carax, con Adam Driver e Marion Cotillard.

“A Hero” di Ashgar Farhadi, Oscar per il miglior film straniero nel 2012

“Ahed’s Knee” di Nadav Lapid, Orso d’Oro a Berlino nel 2019

“Benedetta” di Paul Verhoeven, ispirato alla vita di Benedetta Carlini, suora del XVII secolo

“Bergman Island” di Mia Hansen-Love, con Tim Roth, Vicky Krieps e Mia Wasikowska.

“Casablanca Beats” di Nabil Ayouch

“Compartment no. 6” di Juho Kousmanen, adattamento del romanzo di Rosa Liksom

“Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi, adattamento del racconto di Haruki Murakami

“France” di Bruno Dumont, con Lea Seydoux

“La Fracture” di Catherine Corsini, con Valeria Bruni Tedeschi

“Lingui” di Mahamat Saled-Haroun

“Memoria” di Apichatpong Weerasethakul, Palma d’Oro nel 2020

“Nitram” di Justin Kurzel

“Les Olympiades” di Jacques Audiard

“Petrov’s flu” di Kirill Serebrennikov

“Red Rocket” di Sean Baker

“The French Dispatch” di Wes Anderson

“The Restless” di Joachim Lafosse

“The Story of My Wife” di Ildiko Enyedi, con Léa Seydoux

“The Worst Person in the World” di Joachim Trier

“Titane” di Julia Ducournau

“Tout s’est bien passé” di François Ozon

“Flag Day” di Sean Penn

“Tre Piani” di Nanni Moretti

