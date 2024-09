Vincitore Grande Fratello 2024: chi trionferà a fine edizione?

Lo scorso 16 settembre ha preso il via il Grande Fratello 2024, la nuova edizione del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e con Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste. In queste prime puntate il pubblico sta iniziando a farsi un’idea sul cast e su quali potrebbero essere i concorrenti favoriti per la vittoria finale; in base a simpatie o antipatie personali, ma anche in base all’apporto che ogni singolo partecipante sta dando o potrebbe dare nelle dinamiche all’interno della Casa.

Ma quali sono ad oggi i pronostici sul vincitore del Grande Fratello 2024? L’edizione è iniziata da poco ed è forse ancora troppo presto per dirlo; tuttavia, in queste prime puntate, il pubblico si è già schiarito le idee e anche i principali bookmakers hanno avanzato le loro prime e provvisorie quote sul futuro trionfatore. Su tutti svetta Jessica Morlacchi, che si sta confermando come una delle grandi protagoniste, ma potrebbero esserci grandi sorprese.

Pronostici vincitore Grande Fratello 2024: Jessica Morlacchi in testa

Sul sito di superscommesse sono disponibili le quote sul vincitore Grande Fratello 2024 fornite da 3 importanti bookmakers come Sisal, Goldbet e Lottomatica. Tutti e tre, al momento, sono concordi nell’individuare in Jessica Morlacchi la potenziale vincitrice del reality, quotata a 3.50; segue Tommaso Franchi, anch’egli quotato 3.50 da Sisal, ma 6.00 da Goldbet e Lottomatica. Tra i concorrenti favoriti spiccano anche Shaila Gatta (quotata dai 3 bookmakers rispettivamente a 7.50, 5.00 e 5.00) e Javier Martinez (9.00, 8.00 e 8.00).

Tra le altre quote momentaneamente disponibili troviamo quelle su Yulia Bruschi (25.00, 16.00 e 16.00) e Luca Calvani (16.00, 26.00 e 26.00); più distaccati, infine, troviamo Iago Garcia ed Enzo Paolo Turchi. Trattasi chiaramente di quote provvisorie: l’edizione è ancora ai suoi albori e, se dovesse seguire la tradizione delle precedenti, potrebbe durare fino ai 6 mesi e concludersi così verso marzo o aprile. Per scoprire il vincitore Grande Fratello 2024, dunque, l’attesa è ancora molto lunga.