Grande Fratello 2024, Jessica Morlacchi e Clayton Norcross si erano conosciuti prima del reality: spunta retroscena

Ha divertito tutti il siparietto con cui Clayton Norcross è stato accolto al Grande Fratello 2024 da Jessica Morlacchi nella puntata andata in onda ieri sera in diretta. La cantante prima ha dovuto indovinare chi sarebbe entrato nella Casa più spiata d’Italia mentre in seguito è spuntato Clayton Norcross e Jessica Morlacchi ha iniziato a “flirtare” con lui sostenendo quanto fosse affascinante e attraente. Quest’ultima, che è single e in attesa del grande amore, si è lasciata andare a lodi ed elogi del bell’attore statunitense noto soprattutto per aver dato il volto a Thorne Forrester in Beautiful ed è rimasta senza fiato.

Agli occhi attenti del popolo del web, però, non è sfuggito che in realtà tra Jessica Morlacchi e Clayton Norcross l’incontro al Grande Fratello 2024 non è stato il primo. I due si sono incontrati più di un anno fa nel salotto di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Nel talk di Rai1, infatti, in una puntata è stato ospite l’affascinante 70enne mentre la cantante ha fatto parte del cast fisso per tutte le edizioni. Il faccia a faccia ha divertito e intrattenuto il pubblico a casa e in studio ma in realtà per Jessica Morlacchi non era la prima volta che vedeva Clayton Norcross.

Jessica Morlacchi e Claytono Norcross torna virale il video del primo incontro

E non solo Jessica Morlacchi e Clayton Norcross si sono incontrati in passato ma in queste ore è diventato virale il video dell’intervista dell’attore nel talk di Rai1 Oggi è un altro giorno che immortala il loro vero primo incontro. Anche in quell’occasione, come si vede nel video che è diventato virale, c’era stato un altro siparietto tra Jessica Morlacchi e Clayton Norcross davanti una divertita Serena Bortone. L’attore in quell’occasione si era cimentato con l’imitazione del dialetto romanesco. Insomma, i due hanno avuto modo di conoscersi prima.

