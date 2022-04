Vincitore Il cantante mascherato 2022, chi è?/ Testa a testa Volpe-Soleluna?

Chi è il vincitore Il Cantante Mascherato 2022?

Questa sera, venerdì 1 aprile, torna il Cantante Mascherato 2022 e finalmente scopriremo il nome del vincitore di questa edizione. Restano in gara ancora cinque maschere: Volpe, SoleLuna, Pulcino, Lumaca e Camaleonte. Chi di loro solleverà il trofeo di campione? Tanti dubbi in vista del gran finale, che sicuramente sarà caratterizzato da grandi sorprese, con un numero cospicuo di ospiti. Il pubblico freme, non vede l’ora di capire quali sono i personaggi misteriosi sotto il costume e soprattutto di eleggere il vincitore di questa edizione.

Le maschere più chiacchierate inevitabilmente sono quelle che presenziano fin dalla prima puntata. Grande curiosità di smascherare Lumaca, Soleluna, Volpe e Camaleonte. Di queste quattro Volpe e Soleluna sembrano in pole position. Almeno a giudicare dall’aria che tira sul web.

Pronostici Vincitore Il Cantante Mascherato 2022: Volpe e Soleluna i favoriti

Tra poche ore l’annuncio di Milly Carlucci sul vincitore il Cantante Mascherato 2022. Come dicevamo, sul web, le maschere più chiacchierate sono quelle di Volpe e Soleluna, in grado di catalizzare le attenzioni del pubblico per tutte queste settimane. Attenzione però alle possibili sorprese e ai colpi di scena. In gara è entrata anche la maschera di Pulcino, ma onestamente risulta difficile che possa imporsi come vincitore del programma.

D’altronde ha avuto troppo poco tempo per farsi notare e apprezzare dal pubblico. Ma in una finale di uno show televisivo può accadere davvero di tutto. Dunque vedremo, questa sera, chi riuscirà a mettere le mani sul trofeo del campione. Il verdetto è ormai dietro l’angolo.

