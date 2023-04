VINCITORE IL CANTANTE MASCHERATO 2023, CHI E’?/ Pronostici, ipotesi: cresce Cavaliere

Chi sarà il vincitore del Cantante mascherato 2023? Cresce il Cavaliere Veneziano ma…

Chi sarà il vincitore del Cantante Mascherato 2023? E’ un interrogativo che sta assillando tutti i fan del programma e che si sta ripetendo ora che la finale sta per cominciare. Ricordiamo che la puntata di questa sera riparte dallo spareggio eliminatorio tra Squalo e Stella. Solo uno dei due potrà proseguire la sfida e giocarsi le proprie carte per vincere questa nuova edizione. In partita sono rimasti Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano e Ciuchino.

Questi quattro personaggi misteriosi sono già sicuri di prendere parte alla vera finalissima di questa sera e attendono quindi di scoprire chi tra Stella e Squalo li raggiungerà. Sui social ci sono pareri discordanti sul possibile vincitore. Difficile quindi fare pronostici, anche se il Cavaliere Veneziano è forse uno dei concorrenti più menzionati dal popolo del web. Basterà per diventare vincitore del Cantante mascherato 2023? (Agg.Jacopo D’Antuono)

Vincitore Il Cantante mascherato 2023: ipotesi e pronostici sul vincitore

Grande attesa per la finale della quarta edizione del Il Cantante Mascherato, in onda questa sera sabato 22 aprile su Rai 1. Sono rimaste sei maschere in gara: Riccio, Criceto, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Squalo e Stelle. Questi ultimi due si sfideranno a inizio puntata e solo uno di loro continuerà la sfida con le altre maschere ancora in gara.

Nel corso delle puntate precedenti i cinque investigatori – Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone – hanno fatto delle ipotesi su chi si nasconda sotto le maschere. Secondo la giuria sotto il Riccio i nasconde Nek o Massimo Lopez. Dietro Ciuchino si potrebbe nascondere Tullio Solenghi o Nino Frassica. Su Stella invece la giuria non ha dubbi: è Simona Ventura.

Per quanto riguarda Criceto, la giuria ha fatto due ipotesi: Nathalie Guetta o Francesco Paolantoni. Tre le ipotesi per Il cavaliere veneziano: Gabriel Garko, Samuel Peron e Alessandro Egger. Anche per la maschera di Squalo, la giuria è divisa tra Tullio Solenghi, Enrico Brignano e Teo Teocoli. Chi sarà la maschera che vincerà la quarta edizione de Il cantante mascherato? I pronostici non mancano, e molti danno per vincitrice assoluta la maschera del Criceto, finora la preferita del pubblico in ogni puntata. Tuttavia, tra i preferiti sui social c’è anche Riccio; tra i commenti a suo favore si legge: “Nonostante la bruttezza della maschera, è il cantante migliore e il personaggio più misterioso di questa edizione, perciò è il mio vincitore de Il Cantante Mascherato”. Non è però da escludere che la vittoria possa andare al Cavaliere Veneziano, che finora ha avuto molti apprezzamenti sia dal pubblico che dalla giuria. Questi, dunque, i favoriti alla vittoria.

Ricordiamo che vincitori delle prime edizioni sono stati: Teo Mammucari (Coniglio), Red Canzian (Pappagallo) e Paolo Conticini (Volpe). La puntata inizierà con lo spareggio tra Stella e Squalo, poi i cinque finalisti si sfideranno in una serie di prove che decreteranno la maschera vincitrice.











