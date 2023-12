VINCITORE IO CANTO GENERATION 2023, chi è?/ Cresce Rocco Pepe dopo la prima manche

Cresce il nome di Rocco Pepe per il vincitore di Io Canto Generation 2023

Chi è il vincitore di Io Canto Generation 2023? Dopo la prima manche di questa attesissima finale, cresce il nome di Rocco Pepe, che infatti chiude al primo posto in classifica con una esibizione straordinaria. Decisamente una spanna sopra i suoi colleghi, costretti ad inseguire. In seconda posizione c’è Sofia Leto, terzo posto per Nicole Corrente. Ultimi tre sono Elia Pedrini, Lorenzo Sebastiano e Andrea Urru, ufficialmente eliminati da Io Canto Generation 2023 e fuori da gioco per competere per il titolo. Per Lorenzo Sebastiano l’eliminazione coincide però con una grande sorpresa, il duetto con Renato Zero che lo lancia come suo possibile erede per il futuro. Una grandissima incoronazione. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Gerry Scotti piange a Io Canto Generation 2023/ In "crisi" per una canzone di Renato Zero

Io canto generation 2023, stasera la finale: chi sono i 12 finalisti

Questa sera va in onda l’attesissima finale di Io canto generation 2023, il talent musicale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. L’avventura in musica dei giovani artisti sta per volgere al termine e cresce la curiosità attorno al verdetto più importante: chi sarà il vincitore di questa edizione? Nella puntata precedente, quella della semifinale, i ragazzi rimasti in gara si sono esibiti al meglio delle proprie potenzialità per ottenere un pass per la finale. Alla fine dei giochi, sono 12 i concorrenti ad essersi aggiudicati la finale, mentre 4 hanno dovuto dire addio ai sogni di gloria.

FINALE IO CANTO GENERATION 2023/ Diretta e vincitore: Al Bano paragona Elia a Gianni Morandi

I finalisti di Io canto generation 2023 sono: Eric, Marta, Sofia, Daniele Mattia, Elia, Andrea, Carola, Lorenzo, Nicole, Rocco, Andrea Thomas e Samuele. Al termine della semifinale, in 4 hanno dovuto dire addio alla gara: Aurora, Maria, Pietro e Laura. I 4 giovani talenti hanno dovuto abbandonare il programma tra le lacrime, ma anche tra i numerosi applausi del pubblico, che li hanno sostenuti sino all’ultimo. Sono dunque 12, ora, i finalista pronti a contendersi la vittoria: chi la spunterà?

Chi sarà il vincitore di Io canto generation 2023?

Ma chi sarà il vincitore di Io canto generation 2023? I 12 finalisti sono tutte promesse della musica, e Gerry Scotti ha più volte sottolineato che, in futuro, rivedremo sicuramente questi giovani artisti sulla scena musicale italiana, per il loro carisma e le loro voci. Ma uno solo di loro, questa sera, conquisterà l’ambito trionfo. Al momento non ci sono grandi favoriti, se non coloro che, nella semifinale della scorsa settimana, si sono particolarmente distinti conquistando il massimo dei voti della giuria, composta da Michelle Hunziker, Orietta Berti, Claudio Amendola e Al Bano.

Iva Zanicchi, il marito Fausto Pinna sta male/ "E' così da mesi...", la preoccupazione per la malattia

Tra chi ha ottenuto il massimo dei voti la scorsa puntata ci sono Sofia e Marta, che con le loro voci hanno conquistato e incantato tutti, dalla giuria ai 100 componenti del pubblico votante in studio. Ma sono tanti i nomi che, in un modo o nell’altro, sono papabili candidati alla vittoria: l’appuntamento è per questa sera, per scoprire chi avrà la meglio nella gara dei giovani talenti condotta da Gerry Scotti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA