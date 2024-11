Vincitore La Talpa 2024: i concorrenti in gara

Chi è il vincitore de La talpa 2024? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la maxi puntata in onda questa sera, ma sul web cominciano a circolare i primi rumors su chi potrebbe aver vinto il reality che, diversamente dalle precedenti edizioni, è stato registrato prima della messa in onda. Attraverso una serie di sfide davvero molto difficili, il vincitore de La Talpa 2024 sarà eletto tra Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Müller, Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca.

Tutti, in modo diverso, hanno la possibilità di portare a casa la vittoria anche se il web punta tutto su Marina La Rosa che, prima de La talpa, ha già partecipato ad altri reality. Schietta e stratega, il web la considera la più forte tra i concorrenti ancora in gara e, attraverso una serie di mosse ben studiate, potrebbe davvero portare a casa la vittoria.

Vincitore La Talpa 2024: Andrea Preti e Lucilla Agosti i nomi a sorpresa

Se Marina La Rosa è considerata la probabile vincitrice, almeno dal popolo del web, Andrea Preti e Lucilla Agosti sono considerati gli outsider. Andrea Preti, in particolare, ha sempre mantenuto un basso profilo e questa caratteristica potrebbe permettergli di raggiungere facilmente la vittoria. Lucilla Agosti, invece, finita tra i sospettati sin dalla prima puntata, ha dimostrato, prova dopo prova, di essere forte e determinata nel raggiungere i propri obiettivi.

Non considerati tra i favoriti, potrebbero sorprendere tutti nel corso dell’ultima puntata e contendersi la vittoria. Fondamentali, tuttavia, saranno le prove fisiche che, nel corso dell’ultima puntata, saranno tante e con un grado di difficoltà davvero elevata. Essendo, tuttavia, molto allenati, non è da escludere che riescano a superarle eliminando gli altri concorrenti per mettere le mani sull’ambita vittoria finale. Il vincitore de La Talpa 2024, dunque, sarà tra i suddetti nomi?

