VINCITORE TALE E QUALE SHOW 2019/ Antonio Mezzancella favorito, ma Lidia Schilllaci..

CHI E’ IL VINCITORE DI TALE E QUALE SHOW 2019 TRA I CAMPIONI?

Chi porterà a casa il titolo di “Tali e Quali – Campione 2019”? Grande attesa per la finalissima dello show di Carlo Conti che oggi, venerdì 8 novembre, in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, condurrà la finalissima di uno degli show più amati dal pubblico italiano. Quella di questa sera sarà una puntata ricca di musica e di emozioni. A contendersi il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2019 saranno Agostino Penna, Francesco Monte, Davide De Marinis, Lidia Schillaci, Jessica Morlacchi, Tiziana Rivale, Antonio Mezzancella, Massimo Di Cataldo, Giovanni Vernia, Roberta Bonanno, Alessandra Drusian e Vladimir Luxuria. A giudicarli saranno Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, affiancati eccezionalmente da Sergio Castellitto e Gigi Proietti, ospiti della serata.

LA CLASSIFICA PROVVISORIA TALE E QUALE SHOW 2019

Al primo posto in classifica c’è Antonio Mezzancella, vincitore della scorsa edizione di Tale e Quale Show e che, anche quest’anno, sta dimostrando di essere uno dei migliori concorrenti della storia del programma di Raiuno. Alle sue spalle c’è Lidia Schillaci (vincitrice venerdì scorso grazie a un’eccellente interpretazione di Edith Piaf), Francesco Monte, Roberta Bonanno, Agostino Penna, Alessandra Drusian, Jessica Morlacchi, Giovanni Vernia, Davide de Marinis, Tiziana Rivale, Vladimir Luxuria e Massimo Di Cataldo. I punti che saranno distribuiti questa sera saranno ancora maggiori rispetto alle precedenti edizioni dal momento che i giudici della finalissima, per la presenza di Gigi Proietti e Sergio Castellitto, saranno cinque e non tre. I punti che dividono i primi della classe sono pochissimi e le esibizioni di questa sera saranno fondamentali per assegnare il titolo di campione di Tale e Quale Show 2019.

ANTONIO MEZZANCELLA VINCITORE TALE E QUALE SHOW 2019? PARTE FAVORITO MA…

Il grande favorito per la vittoria del torneo di Tale e Quale Show 2019 è Antonio Mezzancella, capace di calarsi perfettamente nei panni di tutti i personaggi che deve imitare. Dopo aver dato vita ad una meravigliosa imitazione di Ultimo, infatti, pur non avendo vinto, la scorsa settimana ha comunque incantato il pubblico imitando Ligabue. La maggior parte del pubblico scommette sulla sua vittoria, ma rubargli il titolo di campione potrebbe essere Lidia Schillaci che, sebbene in alcune occasioni non abbia avuto i riconoscimenti che meritava, è sicuramente una delle migliori concorrenti. Non sono da escludere, dal toto vincitori, tuttavia, anche Agostino Penna e Francesco Monte. Il campione di Tale e Quale Show 2019, dunque, sarà uno di questi nomi?



