Vincitrice Miss Ciao Darwin, chi è?/ La Diva del Tubo sfiderà…(Darwin di Donatello)

Chi è la vincitrice di Miss Ciao Darwin? Lo scopriremo tra qualche ora quando, in prime time, andrà in onda una puntata special del programma di e con Paolo Bonolis che permetterà ai personaggi più in vista di questa edizione di portare a casa i Darwin di Donatello, i premi in palio. Prima di arrivare sul palco della prima serata di Canale 5 i candidati si sono dovuti dare da fare sui social dove è scattata la corsa al voto che ha permesso ai fan del programma di scegliere il proprio preferito all’interno di una vasta rosa che si è poi ridotta in semifinale fino a sputare fuori una rosa di tre nomi che questa sera si scontreranno per la vittoria finale. All’ultimo scontro sono finite tre dee dei social e, in particolare, la favorita Diva del Tubo e le sue rivali ovvero Federica Carfora e Diva&Lesbica. La vincitrice, salvo sorprese, dovrebbe essere proprio tra le tre finaliste del concorso.

LA DIVA DEL TUBO IN FINALE E SUI SOCIAL…

La Diva del Tubo alias Alisha Griffanti non ha bisogno di presentazioni e sicuramente il suo stuolo di fan e di sostenitori ha dato il meglio di sè per farla arrivare in finale con il massimo dei voti. Lei stessa proprio ieri pomeriggio ha confermato la sua presenza nella puntata di questa sera dei Darwin di Donatello rivelando anche che al suo fianco, tra gli altri, ci sarà anche Follettina, ma non ha detto altro: “Sarà una serata bellissima, ne vedrete delle belle anzi delle bellissime visto che sarà come la serata degli Oscar, sarà una serata importante”. Con queste parole la Diva invita Follettina e i loro fan a seguirle domani sera ma non si capisce bene se ci saranno anche delle votazioni domani o se sono bastate quelle ottenute via social nelle scorse settimane sul profilo di SDL Tv. Sarà lei a vincere confermando ogni pronostico o ci saranno delle sorprese?

LE SFIDANTI DE LA DIVA DEL TUBO

Le rivali de La Diva del Tubo, secondo quanto si evince dalla pagina Instagram che ha lanciato il concorso, sembra siano Federica Carfora e Diva&Lesbica. La prima è la giunonica 22enne di Rimini influencer e modella che sui social vende spesso vestiti e accessori di sua produzione. Federica è arrivata in finale di Miss Ciao Darwin 2019 e lei stessa lo ha annunciato sui social scrivendo anche: “B U O N G I O R N O O O O O 🌈☀️ Come sapete ieri ero agli studi per registrare una puntata “SPECIAL” Non non ho vinto nessun tipo di premio ma in compenso ho conosciuto persone bellissime !!! Grazie a voi per avermi dato la possibilità di ritornare come finalista di Miss Darwin 2019“. Non si capisce bene se il messaggio sia proprio relativo alla registrazione dello speciale in onda questa sera o alla puntata a cui ha preso parte, ovvero Davide Vs Golia, ma i fan sono comunque pronti a sostenerla. Contro di lei si schiera anche Rosy Di Carlo, 31 anni di Palermo, conosciuta sui social come “Diva&Lesbica”. Lei ha preso parte alla puntata del Gay Pride Vs Family. Ecco il video del suo intervento:





