Vincitrice Miss Italia 2022, chi è?/ Attesa per l’erede di Zeudi Di Palma

Vincitrice Miss Italia 2022: le 21 finaliste pronte a contendersi il titolo

Tutto pronto per eleggere la vincitrice Miss Italia 2022. Questa sera, mercoledì 21 dicembre, il titolo di Miss Italia sarà assegnato a Roma nel corso della serata condotta da Salvo Sottili, che si svolgerà nel Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s. Le miss finaliste rappresentano l’intero territorio nazionale, una per Regione, a cui si aggiunge Miss Roma in omaggio alla Capitale che ospita l’evento.

Quest’anno il claim della finale di Miss Italia 2022 è “la bellezza dei valori”: chi tra le 21 finaliste incarnerà al meglio questo messaggio ed erediterà scettro e corona da Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021? Le concorrenti in gara sono: Miss Piemonte Giulia Giada Cordaro; Miss Valle D’Aosta Francesca Poma; Miss Lombardia Martina Broggi; Miss Trentino Alto Adige Eleonora Lepore. Ed ancora: Miss Friuli Venezia Giulia Maria Franceschi; Miss Veneto Anna Tosoni; Miss Liguria Mariela Nunez; Miss Emilia Romagna Virginia Cavalieri. A cui si aggiungono: Miss Toscana Arianna Polidori; Miss Umbria Cecilia Alma Levita; Miss Marche Glelany Cavalcante; Miss Abruzzo Beatrice Gioia; Miss Molise Azzurra Gallinari; Miss Lazio Lavinia Abate. E per finire: Miss Campania Noemi Pirozzi; Miss Basilicata Roberta Albano; Miss Puglia Anna Pia Masciaveo; Miss Calabria Vanessa Foti; Miss Sicilia Anita Lucenti; Miss Sardegna Carolina Vinci; Miss Roma Federica Maini.

Chi è la vincitrice Miss Italia 2022? Tra le storie più toccanti ricordiamo le finaliste Giulia Giada Cordaro, Cecilia Alma Levita e Eleonora Lepore

Chi sarà la vincitrice di Miss Italia 2022? Anche le storie delle finaliste avranno un peso nell’elezione di Miss Italia. Tra le storie più toccanti, ricordiamo quella di Giulia Giada Cordaro, Miss Piemonte. Nel 2021 è stata vittima di violenza sessuale da parte di un medico, denunciato e poi condannato. La violenza, come ha spiegato, avvenne dopo che il dottore le chiese di spogliarsi per “un massaggio”: “È importante, per chi subisce violenze, denunciare e farsi aiutare a uscire dall’abisso in cui si rischia di cadere. Pensavo di riuscirci da sola ma la violenza tornava sempre. Nei modi più strani. Se posso aiutare anche solo una donna, per me è una vittoria. Lo avrei fatto a prescindere da Miss Italia. A maggior ragione ora, con una visibilità più ampia”, ha scritto sui social lo scorso 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Cecilia Alma Levita, Miss Umbria, ha passato l’intera adolescenza con il busto: “Mi chiamavano la ragazza di plastica per via del busto che portavo per risolvere una gravissima scoliosi. Sono stati momenti duri, anni difficili”, ha raccontato a I fatti Vostri. Anche Eleonora Lepore, Miss Trentino Alto Adige, è stata vittima di bullismo.











