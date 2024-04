Vini regione Lombardia, esportazioni da record: +3,1%/ Un comparto che vale 327 milioni di euro

Il comparto vinicolo della regione Lombardia registra numeri importanti e lo dimostra il +3,1% dell’export dei vini locali, in controtendenza rispetto al dato nazionale che segna invece un calo dello 0,8 per cento. Lo segnala Lombardianotizie.online, sottolineando che nel 2023 è stato registrato un record storico per l’export dei vini della Lombardia, 327 milioni di euro. Obiettivo, migliorare ulteriormente questi numeri: ‘I vini di Lombardia – le parole del presidente Attilio Fontana commentando la presenza della regione a Vinitaly, la fiera più famosa d’Italia per il vino che si tiene a Verona – sono i migliori testimoni del saper fare delle nostre aziende”.

E ancora: “Puntano sempre di più su un’offerta orientata alla qualità, come confermato anche nell’ultima vendemmia, che vede l’89% della produzione riconducibile alle 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT lombarde, contro una media nazionale del 77%. Un’identità forte, che anche quest’anno farà del padiglione Lombardia a Vinitaly una meta obbligata per gli appassionati e gli addetti ai lavori. Quelli che apprezzano un patrimonio vitivinicolo unico per varietà e tipicità, presente a Verona con la consapevolezza dei risultati raggiunti. Ma anche con la voglia e le capacità di crescere ancora”.

VINI REGIONE LOMBARDIA, ESPORTAZIONI DA RECORD: +3,1%: IL COMMENTO DI BEDUSCHI

Sul settore vinicolo della regione Lombardia anche le parole dell’assessore Beduschi, che descrive le aziende del nostro territorio come una realtà “forte di un successo sempre più riconosciuto in Italia e nel mondo”. E ancora: “Lo dimostrano il nuovo record dell’export e la crescita su mercati storici come quelli di Germania (+6%), Francia (+14%) e Spagna (+8,2%), così come in altri Paesi che sempre di più apprezzano le nostre etichette”.

“È una tendenza positiva e non scontata in questo particolare periodo economico – ha continuato l’assessore – che premia l’impegno dei produttori e la loro capacità di investire in ricerca, innovazione e sostenibilità lungo tutta la filiera. Un valore aggiunto che i mercati riconoscono sempre di più”. A Vinitaly ci saranno più di 150 etichette di vini lombardi in 3.300 metri quadri di esposizione, fra cui i consorzi dell’Oltrepà Pavese, ma anche Franciacorta, i vini Mantovani, il Lugana DOC, i vini di Valtellina e molti altri ancora.

