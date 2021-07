Vinicio Capossela/ Matrimonio misterioso con una fotomodella, il divorzio dopo che..

Vinicio Capossela protagonista al Festival Pescara Jazz, con la sua Bestiale Comedìa che omaggia il celebre poeta Dante Alighieri. L’artista ha ideato un vero e proprio viaggio nella musica e nella letteratura, traendo spunto da molti passaggi danteschi. La Bestiale Comedìa ha incuriosito parecchio i fan del cantautore, alcuni dei quali non mancheranno all’appuntamento pescarese, che è solo uno dei tanti in programma durante l’estate. Fan ma non solo: anche i social sono in fermento per il tour di Vinicio Capossela, che con originalità affronta il tema dello smarrimento e dell’introspezione. Diversi quotidiani locali guardano con curiosità al concerto di stasera, soprattutto dopo il successo e il sold out registrato a Firenze.

Emanuel Lo e Giorgia come Ben Affleck e Jennifer Lopez/ La foto piccante al mare

Vinicio Capossela: “Dante un pozzo della natura umana”

“Affacciarsi a Dante è affacciarsi al pozzo della natura umana”, le parole dell’artista in occasione della presentazione del suo tour. Da Firenze a Napoli, da Napoli a Pescara, passando per altre località italiane dove il cantautore narra peccati e virtù: “Tutto questo è che da quindici anni conduce il mio cammino in musica e parole. Non c’è cosa che Dante non comprenda già. Santi, eroi e viziosi, una certa attrazione per il misticismo, una visione del mondo non specialistica, ma enciclopedica, il cui soggetto è la natura tutta a partire dalla natura umana, sono tra le cose dantesche che più mi attraggono”, ha raccontato. Sul sito rete8.it viene inoltre spiegato che per Vinicio Capossela, i libri sono stati uno strumento importante per provare a comprendere Dante in maniera più profonda. “Anche se solo lui li comprende tutti”.

MADAME ELOGIA UOMINI: BUFERA SOCIAL/ "Belli e fragili", ma c'è chi la difende...

Vinicio Capossela, vita amorosa: quel matrimonio misterioso nel 94

In tutti questi anni di carriera Vinicio Capossela ha sempre cercato di far emergere la sua arte, senza coinvolgere aspetti o persone della sua vita privata. Questo perché è sempre stato un personaggio molto attento alla privacy. Anche se 1994 è salito all’altare con una misteriosa fotomodella, dalla quale ha divorziato dopo appena due anni. Da quel giorno, della vita sentimentale dell’autore, si sa davvero poco.

LEGGI ANCHE:

Giulia De Lellis in barella dopo il vaccino/ "Foto imbarazzante. Ero preoccupata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA