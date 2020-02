Vinicio Marchioni/ “Orgoglioso di lavorare con Ivano De Matteo” (Verissimo)

Vinicio Marchioni ospite a Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 1 febbraio 2020 su Canale 5. L’attore è ospite per presentare il nuovo film “Villetta con ospiti” di Ivano De Matteo. Un film che racconta l’animo umano e di cui l’attore è davvero orgoglioso come ha raccontato durante un’intervista esclusiva rilasciata a comingsoon.it. “Ero un grandissimo fan dei film di Ivano di Matteo prima di lavorarci insieme” – ha detto l’attore che ha poi sottolineato – “è vero che non fa dei film grandi nel senso di numero di settimane e budget, ma fa dei grandi film. Lavorarci è un piacere enorme, un onore, perchè Ivano ha una radice cinematografica, un’impostazione di lavoro molto rigida e profonda”. Parole di grande stima quelle di Vinicio verso il regista Ivano De Matteo: ” è uno che va dritto alle motivazioni di questo mestiere, alle motivazioni di fare l’attore e farlo in un certo modo e aderire non solo al tipo di personaggio che si fa, ma tutto al film e all’idea di cinema. Sono felicissimo ed orgogliosissimo di fare parte di un tipo di cast di livello molto alto”.

Vinicio Marchioni film: “Villette con ospiti arriva dritto a…”

Una lunga intervista quella rilasciata da Vinicio Marchioni ai microfoni di comingsoon a cui ha raccontato il significato di “Villette con ospiti”, il film diretto da Ivano De Matteo uscito nelle sale cinematografiche dal 30 gennaio 2020. “Siamo talmente anestetizzati da una parte, da una super informazione costante, bombardamenti di notizie; abbiamo la presunzione di avere un controllo e di avere la situazione talmente chiara davanti a noi che nel momento ci troviamo poi, ci potremmo trovare in una situazione di crisi vera che nessuno di noi aveva preventivato, io credo davvero che nessuno essere umano è in grado di dire come reagirebbe” ha detto l’attore. Marchioni ha poi sottolineato una cosa importante: “ci siamo dimenticato che siamo degli animali e che abbiamo un istinto che arriva prima della nostra coscienza, prima della nostra analisi della situazione. Questo film arriva dritto a questo nocciolo della situazione”. Infine parlando proprio del film “Villetta con ospiti” ha detto: “c’è molto pubblico che vuole vedere cose che facciano riflettere, emozionare e che non sia solo intrattenimento”.

