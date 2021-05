Viola: “AstraZeneca no alle donne giovani”/ “Con colleghi vaccinati baci e abbracci”

L’immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, ospite quest’oggi negli studi di Oggi è un altro giorno: “Di discutere del coprifuoco sono stufa, ma dobbiamo dare dei messaggi chiari e positivi, la campagna di vaccinazione sta procedendo bene. Abbiamo fatto errori in precedenza perchè non abbiamo vaccinato per fasce d’età poi abbiamo capito… Perchè si apre i vaccini ai 40enni? Le prime dose dei 60enni le hanno fatte quindi dobbiamo aspettare le altre dosi per il richiamo. Noi comunque dobbiamo guardare le dosi utilizzate, il 90%, questo è importante: quello che conta è che le dosi che abbiamo le utilizziamo”.

Su AstraZeneca Antonella Viola consiglia: “Nelle donne giovani non le consiglierei in questo momento, sotto i 50 anni no, per gli uomini è diverso, perchè ci dicono che i casi di trombosi non si sono verificati. Chi comunque ha fatto AstraZeneca prima dose cosa deve fare per la seconda dose? Una domanda difficile perchè ci sono casi di trombosi anche nelle seconde dosi. Francia e Germania hanno deciso di fare un richiamo con un altro vaccino Mrna, mentre da noi si è scelto con una seconda dose di AstraZeneca e sta sollevando molti problemi, a me scrivono ogni giorno centinaia di donne che hanno paura”.

VIOLA: “NE USCIREMO DA GIUGNO, CON IL CALDO E I VACCINATI”

Serena Bortone chiede quindi quando ne verremo fuori, e la Viola ha replicato: “Dovremo arrivare a giugno poi ne saremo fuori. Avremo da un lato la bella stagione poi avremo tanti vaccinati, e a settembre e ottobre saremo tutti vaccinati”. Intanto negli Stati Uniti hanno deciso di togliere mascherine e distanziamento sociale per chi è vaccinato: “E’ ovvio – replica l’immunologa – con il 95% di gravità in meno è ovvio. Io con i miei compagni medici vaccinati ci abbracciamo e ci baciamo, assolutamente, siamo vaccinati, noi ci crediamo nei vaccini”. Alla fine qualche consiglio per prevenire malattie, covid compreso: “Dobbiamo adottare stile di vita sostenibile per il pianeta e il consumo di carne non lo è, dobbiamo evitare cibo spazzatura, come ad esempio le bibite zuccherate”.

