Viola Valentino, lettera choc da un amico: “Sei sul lastrico, scappa da Francesco Mango”/ “Storia pericolosa”

Viola Valentino, arriva a Pomeriggio 5 una lettera choc da parte di un amico: “Liberati di Francesco Mango!”

Dopo le dichiarazioni choc di Francesco Mango sulle sue attuali condizioni di salute, Barbara D’Urso gli annuncia che a Pomeriggio 5 è arrivata una lettera allarmante che lo riguarda. La missiva è stata scritta da un caro amico di Viola Valentino che non si firma ma racconta aneddoti molto personali riguardanti la coppia.

La lettera, interamente mostrata a Pomeriggio 5, esordisce così: “Cara Virginia (vero nome di Viola Valentino, ndr), sto seguendo a distanza questa telenovela che ti coinvolge. Sono uno di quelli che al tuo matrimonio non è voluto venire, pur se invitato. Non potevo festeggiare un disastro”.

Lettera a Viola Valentino e rivelazioni inaspettate: “Sei sul lastrico e non per colpa tua”

Dopo le presentazioni si parte con i racconti personali: “Ricordo una cena in cui una persona presente suggerì a Francesco di presentarsi in alcuni ristoranti del centro dove cercavano personale. La sua risposta fu: ‘Non è cosa giusta che il fidanzato di Viola Valentino faccia il cameriere!’ Tutti restammo senza parole, la stessa reazione stizzita fu tua.” E ancora: “Mi astengo dal dirti o anzi al ricordarti le tante scene penose a cui ho assistito e molte cose che so ma non le rivelerò unicamente per proteggerti.”

L’amico misterioso lancia quindi un appello a Viola Valentino, rivelando che la cantante sarebbe in condizioni economiche precarie: “Liberati! Questa storia è molto pericolosa per te. Sei sul lastrico, lo sappiamo bene, e questo non dipende da te. So come vivevi prima di Francesco.” E conclude: “È doloroso vederti scivolare tanto in basso, tu che sei sempre stata una principessa. Scappa! Con amore, tuo vero amico.”

