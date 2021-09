Violante Placido compagno e figlio: Massimiliano D’Epiro e Vasco/ Insieme dal 2011

Il regista Massimiliano D’Epiro e Violante Placido stanno insieme dal 2011, prima l’attrice è stata a lungo fidanzata con il collega Massimo Troiano. “Con lui mi sento rilassata, avvolta dall’amore e molto protetta. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci quando entrambi volevamo le stesse cose: una famiglia, un figlio”, ha detto qualche anno fa la figlia di Michele Placido a Grazia, parlando della sua relazione con D’Epiro. Nel 2013, infatti, i due sono diventati genitori di Vasco. La coppia aveva tenuto a lungo segreta la gravidanza: “È una cosa mia, che mi rende felice, ma è davvero una gioia molto personale. Sono sempre stata riservata, non mi piace parlare della mia vita privata”, aveva spiegato l’attrice a Repubblica.

Massimiliano D’Epiro: al fianco di Violante Placido dal 2011

Violante Placido è diventata mamma per la prima volta a 37 anni, in passato ha ammesso di aver avuto paura della maternità: “Rimandavo, sempre. Poi, quando l’orologio biologico si faceva sentire, dicevo a me stessa che non avevo alcun bisogno di fare un figlio, sarei stata benissimo anche senza. E se non avessi incontrato l’uomo giusto non l’avrei fatto”, ha raccontato sulle pagine del settimanale Grazia. E ha aggiunto: “Non puoi fare un figlio e dimenticartene, continuando la tua vita come se niente fosse. Sono diventata madre quando mi sono sentita pronta”. E così è stato quando ha incontrato Massimiliano D’Epiro. Del figlio Vasco ha detto: “È buonissimo, socievole, saluta tutti e nel quartiere è già una star”. L’attrice cerca di non essere una mamma apprensiva facendosi guidare dall’istinto.

