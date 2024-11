La cantante ed attrice Violante Placido questa sera sarà ospite del programma di Italia 1 ‘Le Iene‘ e tra i tanti argomenti che potrebbe affrontare possiamo immaginare che menzionerà anche il suo attuale compagno, Massimiliano D’Epiro, oppure il figlio nato nel 2013 dalla loro relazione, Vasco: tra queste righe il nostro intento sarà proprio sondare ed approfondire la vita dell’uomo che la affianca dal 2011 che – certamente in misura minore rispetto alla stessa Violante Placido – ha saputo ritagliarsi un posto abbastanza importante nel panorama televisivo e musicale italiano; sempre nascosto dietro alla cinepresa.

Partendo – però – dalla relazione con la Placido, è interessante notare che la conoscenza con Massimiliano D’Epiro risale al 2011, poco dopo la fine dell’amore con l’ex – questo attore – Fabio Troiano: dopo qualche mese di amore vissuto in segreto e lontanissimo dai riflettori della cronaca rosa, fu la stessa cantante a rendere pubblica la relazione, annunciando contestualmente anche la gravidanza del primo (e per ora unico) figlio Vasco; in un amore che descrisse a Grazia come “rilassato” e che fin da subito è partito dal presupposto di mettere su famiglia.

Chi è Massimiliano D’Epiro: il regista compagno di Violante Placido

Tornando ora a Massimiliano D’Epiro, sul suo conto le informazioni non sono tantissime, specialmente se ci soffermiamo sull’aspetto personale della sua vita: sappiamo – per esempio – che è nato in quel di Roma nel novembre del 1973 perseguendo (qualche anno più tardi) una laurea in Lettere e Filosofia alla Sapienza e lanciandosi fin da subito nel campo della regia, inizialmente nel ruolo di aiuto regista in alcune famose fiction Rai e – poi – personalmente dietro alla cinepresa.

Ad oggi sappiamo che Massimiliano D’Epiro ha collaborato alla realizzazione di alcuni videoclip musicali per conto di Antonello Venditti e della sua compagna, ma anche ad alcuni spot pubblicitari per aziende del calibro di Gucci e L’Oréal, oltre che a diversi documentari; mentre il più grande successo incassato fino a questo punto – titolare di un premio al Magna Grecia Film Festival e di una menzione al Taormina Film Festival – è legato alla pellicola ‘Polvere‘ co-diretta con Danilo Proietti.

