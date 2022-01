Violenze sessuali reiterate sulla figlia: ragazza è incinta/ Foggia, arrestato padre

Un uomo in provincia di Foggia è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali reiterate sulla figlia: la ragazza, in base agli esami effettuati dai medici che l’hanno presa in cura, è anche incinta. Il nucleo familiare, secondo quanto riportato da Adnkronos, viveva in un casolare di campagna. Le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione, ma non è ancora chiaro chi sia la persona che si è rivolta direttamente alle autorità.

I militari del commissariato di Polizia di Cerignola, Comune del capoluogo pugliese, al momento della perquisizione nel casolare di campagna, hanno trovato, oltre alla ragazza in stato di gravidanza, anche altri minorenni. I componenti del nucleo familiare, di origini rumene, sono stati ascoltati dagli inquirenti. Dopo il raccoglimento delle dichiarazioni testimoniali della presunta vittima e i riscontri acquisiti in via preliminare, il padre è stato sottoposto a fermo.

Violenze sessuali reiterate sulla figlia: ragazza è incinta. Le indagini

Le indagini sui maltrattamenti in famiglia e sulle violenze sessuali reiterate di un cittadino di origini rumene sulla figlia andranno avanti. È da comprendere in tal senso come procederà la gravidanza della giovane vittima, che è stata affidata alle cure dei sanitari e ad un team di psicologi. Gli agenti della Polizia di Cerignola hanno eseguito nei confronti dell’uomo un provvedimento di fermo, che è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Il Tribunale ha disposto a carico dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere. Al momento quest’ultimo si trova dunque in una struttura penitenziaria del capoluogo pugliese.

La Questura di Foggia, intanto, come riportato da Adnkronos, ha precisato che “il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’arrestato, seppure attinto da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati per i quali è stata applicata la misura detentiva, non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva”.



