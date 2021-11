Vippolimpiadi al GF Vip/ Diretta streaming: “Serata per festeggiare Aldo Montano”

È ancora tempo di festeggiamenti nella Casa del Grande Fratello Vip. È in occasione del compleanno di Aldo Montano che la produzione ha pensato ad una festa molto particolare, perfettamente adatta allo sportivo. Sono state infatti annunciate le Vippolimpiadi. “Stasera sarà una serata molto speciale, in onore del nostro capitano”, ha annunciato Manila Nazzaro leggendo il comunicato ufficiale arrivato nella casa del Grande Fratello. Allo scoccare della mezzanotte il campione azzurro compirà gli anni e per l’occasione avranno il via una serie di sfide. “Questa sera vi sfiderete per conquistare una medaglia nelle discipline più disparate…e ricordate: l’importante non è vincere, ma partecipare!”, recita infatti il comunicato letto in Casa ai gieffini.

Aldo Montano ricorda la perdita dei figli con Manila Nazzaro/ Un tatuaggio per loro

Le Vippolimpiadi in onore di Aldo Montano al Grande Fratello Vip

Prove su prove e tanto divertimento per i Vipponi del Grande Fratello Vip 2021, che si stanno appunto preparando per una serie di giochi creati dalla produzione. Ogni concorrente però parteciperà singolarmente e non in squadre, quindi tutti cercheranno di vincere i vari giochi. Sarà una serata all’insegna del grande divertimento, il modo migliore per festeggiare un grande campione come Aldo Montano. Chi riuscirà a conquistare più vittorie nel corso della simpatica serata? Le Vippolimpiadi saranno visibili al pubblico del Grande Fratello Vip restando sintonizzati questa sera, 17 novembre, su Mediaset Infinity e Mediaset Extra.

LEGGI ANCHE:

Aldo Montano/ Il legame con Giucas Casella: "Ci vedremo anche fuori dal GF Vip"Aldo Montano "Ora torna ad essere Lulù, la fatina"/ I preziosi consigli alla Selassiè

© RIPRODUZIONE RISERVATA