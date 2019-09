VIRGINIA BOCELLI/ Sul palco a fianco del padre con Il vecchio e il bambino

VIRGINIA BOCELLI SUL PALCO CON IL PADRE

Virginia Bocelli sarà una delle grandi sorprese per il pubblico italiano, pronto ad assistere alla messa in onda del concerto tradizionale che il padre ha tenuto al Teatro del silenzio. Andrea Bocelli sarà infatti il protagonista di Ali di libertà, lo show che Rai 1 manderà in onda nella prima serata di oggi, sabato 14 settembre 2019. Di solito siamo abituati a trovare Matteo Bocelli al fianco del noto tenore, ma ci sarà spazio anche per l’ultima nata in casa dell’artista, la piccola Virginia. Con soli sette anni, ha voluto essere presente al grande evento e durante lo spettacolo si è seduta al fianco del padre. Come ricorda Sorrisi, il tenore ha inoltre scelto di dedicarle il brano Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini, simbolo del loro rapporto. Per ora la bambina forse non era diventata famosa quanto il fratello maggiore Matteo, il secondogenito dell’artista, ma ha trovato adesso un suo spazio nella vita pubblica del padre. Un po’ come è successo anche al primo dei figli Bocelli, Amos.

LE FOTO SOCIAL

Compare poco spesso anche sui social di papà, ma possiamo già dire che Virginia Bocelli è una piccola artista. La vediamo infatti in alcune foto condivise da Andrea Bocelli su Instagram a fine agosto, mentre danza con il suo vestitino rosa e fiocco bianchissimo. Capelli biondi, il sorriso identico al famoso padre e una postura da danzatrice che fa prevedere un suo futuro debutto in grandi contesti a tema. In un’altra appare invece al fianco del tenore mentre tiene stretto fra le braccia uno dei cagnolini di famiglia. L’impronta artistica c’è tutta, ora non rimane altro che attendere il suo debutto ufficiale nel mondo dello spettacolo. A differenza dei fratelli, che appaiono più di rado sui social del padre, Virginia sembra proprio la sua ombra. La troviamo infatti in un altro scatto precedente, in bianco e nero, mentre sorride al fotografo e mostra quegli occhi furbetti di chi ha già capito come funziona il mondo.

