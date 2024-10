Presto Virginia, figlia di Rosanna Banfi, renderà bisnonno Lino

Virginia, la figlia di Rosanna Banfi e dello sceneggiatore Fabio Leoni, ha lasciato tutti spiazzati quando ha raccontato di aver dovuto fare i conti con una menopausa precoce all’età di ventisette anni. Una scoperta che l’ha costretta ad iniziare un lungo percorso di procreazione medicalmente assistita per realizzare il sogno di diventare madre. Un percorso lungo e tortuoso, che ha creato non pochi scossoni emotivi a Virginia. “Per avere un bimbo, ho deciso di smettere la pillola contraccettiva ma il tempo passava e il ciclo mestruale non tornava, così dopo un anno ho scoperto la verità che mi ha confusa e mi ha mandato in crisi”, aveva spiegato al Corriere la figlia di Rosanna Banfi.

Adesso tutta la famiglia vive emozioni completamente diversi dalle precedenti, perché Virginia è rimasta incinta al terzo tentativo. E da tempo gli appassionati di gossip sono a caccia di indizi per capire quando nascerà il piccolo di casa Leoni Banfi. “Non ci crediamo ancora”, ha commentato nelle scorse settimana mamma Rosanna, visibilmente emozionata.

“Mio papà non vuole illudersi perché ci sono tanti rischi ma Virginia è determinata”, ha detto e ribadito Rosanna Banfi. Adesso non resta che incrociare le dita per Virginia, che sta inevitabilmente vivendo un periodo ricco di emozioni inedite.

Tanta felicità anche per nonno Lino, che avrà la possibilità di conoscere un nuovo componente di una grande famiglia. Il pensiero da parte di Rosanna e Lino è sicuramente andato a Lucia Zagaria, la nonna di Virginia Banfi, che è mancata circa un anno e mezzo fa e che sarebbe diventata bisnonna.

