Virginia e Viktorija Mihajlović, figlie di Siniša/ Ex naufraghe de L’Isola dei Famosi

La loro presenza in studio non è prevista, ma Siniša Mihajlović, oggi ospite nel salotto televisivo di Mara Venier a “Domenica In”, è molto legato alle sue due figlie, Virginia e Viktorija, le uniche rappresentanti del gentil sesso incluse nella sua nutrita prole. Le ragazze sono state entrambe molto vicine al papà nei momenti delicati della sua malattia (leucemia acuta), incoraggiandolo reciprocamente e non facendogli mai mancare l’amore e l’affetto di cui aveva bisogno in quegli istanti. Viktorija, in particolare ha raccontato quanto sia stato difficile nascondere il dramma agli occhi del padre: “Ho rivisto mio papà solo dopo 41 giorni e non dimenticherò mai quel momento. È arrivato con un’andatura incerta, era dimagrito 10 o 12 chilogrammi, era senza capelli e portava la mascherina. Non volevo che lui mi vedesse stare tanto male. Inizialmente non parlavo perché sapevo che avrei pianto. Mi sono lasciata andare solo quando è tornato in camera”. Una testimonianza struggente, che racconta tutto il sentimento che unisce le ragazze al loro genitore.

VIRGINIA E VIKTORIJA MIHAJLOVIĆ: CHI È VIRGINIA

Virginia Mihajlović è la sorella minore di Viktorija, nata come lei dall’unione di suo padre Siniša con Arianna Rapaccioni. Venuta al mondo a Roma nel 1999, Virginia è un’appassionata di moda ed è anche una influencer su Instagram, dove vanta numerosi followers. Fisico mozzafiato e bellezza mediterranea, la giovane ha un vero e proprio debole per gli animali, tanto da possedere un cane, un french bulldog, di nome Carlotta. Dalle foto postate sul suo profilo social si evince anche la sua grande passione nei confronti dello sport (vizio di famiglia, evidentemente), con particolare riferimento al tennis. Appassionata di viaggi, è fidanzata con il difensore di scuola Juventus Alessandro Vogliacco, attualmente in forza al Pordenone. Quest’ultimo, a proposito del “suocero”, ha dichiarato a DAZN: “Inizialmente mi faceva ansia l’idea di conoscerlo, perché l’ho sempre immaginato un tipo duro, invece con il tempo ho capito che non era veramente così. Quasi direi che vengo trattato meglio dei suoi stessi figli. Gli voglio bene, è un padre incredibile, presente e affettuoso”.

VIRGINIA E VIKTORIJA MIHAJLOVIĆ: CHI È VIKTORIJA

Viktorija Mihajlović è la sorella maggiore di Virginia, essendo venuta al mondo il 19 febbraio 1997 a Roma. La giovane, molto legata alla sua famiglia, frequenta attualmente nella Capitale la facoltà di Psicologia, dopo avere inizialmente tentato l’avventura milanese presso la scuola di design Marangoni, salvo scegliere successivamente di ritornare sui propri passi. Anche a lei, come nel caso della sorella, non mancano di certo la bellezza e la sensualità, anche se il suo cuore attualmente non batterebbe per nessun uomo in particolare. I rotocalchi rosa le stanno con il fiato sul collo da quando ha preso parte insieme alla sorella al reality di Canale 5 “L’Isola dei Famosi”, esponendosi alle luci dei media, nel 2019, ma lei ha puntualmente smentito ogni flirt che le è stato attribuito, incluso quello con il centravanti del Napoli Andrea Petagna, del quale ha dichiarato di essere soltanto un’amica. Esattamente come Virginia, anche lei ama molto viaggiare e ha una passione per la musica. I suoi artisti preferiti? Vasco Rossi e Lorenzo Jovanotti.



