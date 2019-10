Virginia Raffaele/ Un duetto con Tiziano Ferro e Mahmood? (Che tempo che fa)

Quando si pensa a Virginia Raffaele non può che venire in mente anche Belen Rodriguez: la sua imitazione della nota showgirl argentina ha sempre attirato l’attenzione e gli applausi del pubblico italiano. Una caricatura irriverente che le ha permesso di confermarsi con una delle imitatrici televisive più richieste di tutti i tempi. La Rodriguez però non è l’unica trasformazione che la Raffaele ama fare durante i suoi interventi sul piccolo schermo. Presenti all’appello anche Carla Fracci, Roberta Bruzzone, Sabrina Ferilli e Donatella Versace, fra le altre. Tutte donne che non hanno nulla in comune, nemmeno il più piccolo movimento delle mani, ma che l’attrice riesce a replicare in ogni minimo dettaglio. Oggi, domenica 6 ottobre 2019, potremo vedere Virginia Raffaele all’opera nello studio di Che tempo che fa, dove riproporrà alcuni dei suoi personaggi più riusciti. Un motivo in più per confermare come sia in grado di cambiare in un solo momento linea guida, tic e tono di voce. Di sicuro frutto della fortunata carriera fatta fra teatro e tv, di una popolarità ottenuta anche con un grande e immenso impegno.

Virginia Raffaele, Che tempo che fa: una voce inconfondibile

La voce di Virginia Raffaele è inconfondibile, ma i fan che la conoscono da tempo sanno che è in grado di mascherare con abilità il suo timbro per imitare le sue muse. Il prossimo 31 ottobre avrà la possibilità di interpretare Morticia, grazie al debutto sul grande schermo del film d’animazione La Famiglia Addams. Si tratta di un personaggio inedito per la Raffaele, che potrà recitare al fianco di un big del doppiattio, Pino Insegno. Il mese di novembre invece la vedrà già impegnata con tanti eventi, fra cui la rassegna Io Sono Comico che si svolgerà a Mestre, in provincia di Venezia, fino all’aprile dell’anno prossimo. Intanto sui social l’attrice ne approfitta per esternare alcuni suoi pensieri, fra cui l’improvviso amore nato per James Thierrée, al Romaeuropa fino al prossimo 11 ottobre con lo spettacolo Raoul. “Un genio assoluto. Di una bellezza e di una bravura infinita. Mi dichiaro totalmente pazza di lui”, confessa a tutti i followers. Clicca qui per leggere il post di Virginia Raffaele. Che cosa bolle in pentola prossimamente? Lo svela un commento di Tiziano Ferro al di sotto di una foto di Virginia e Mahmood: “Voglio fare un duetto con entrambi!”, dice il cantante senza mezzi termini. Non è la prima volta però che Ferro si lancia in promesse di questo tipo: “Aspettiamo ancora il programma che avete promesso tu e la Raffaele”, gli ricorda infatti una fan.

