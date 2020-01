Virginia Saba, fidanzata Luigi Di Maio/ “E’ l’uomo migliore che potessi incontrare”

Virginia Saba, la fidanzata di Luigi di Maio, torna a parlare del Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana con un lungo post pubblicato su Instagram. La giornalista a poche ore dal discorso che il leader del Movimento Cinque Stelle ha tenuto in questo clima politico incerto ha voluto esprimere tutta la sua stima e il suo amore per lui. Per questo motivo ha deciso di pubblicare su Instagram un bel primo piano di Di Maio accompagnato da una lunga didascalia in cui scrive: “infinita stima per Luigi, ed infinito amore, perchè è l’uomo migliore che potessi incontrare”. La giornalista poi prosegue scrivendo: “basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso nel suo discorso odierno per capire quanto è bello quando la politica si riempie allo stesso tempo di concretezza e virtù. Virtù, presupposto essenziale per chiunque voglia dedicarsi al bene comune”. Sul finale il suo in bocca al lupo al Movimento Cinque Stelle: “un in bocca al lupo al Movimento, e a tutti quei cittadini di buona volontà che sanno cosa sia anteporre l’interesse di tutti ai propri egoismi e da tempo lottano per questo. Mai lasciare i sogni a metà. Coraggio”.

Virginia Saba: “Sono innamorata di Luigi Di Maio”

Non è la prima volta che Virginia Saba fa una dedica d’amore a Luigi Di Maio. Alcune settimane fa intervistata ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, la giornalista senza mezze misure aveva sottolineato: “se sono innamorata di Luigi Di Maio? Si, mi sembra si sia capito ormai. E penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremo ancora qui dopo 10 mesi”. Una storia d’amore che prosegue a gonfie vele quella tra la giornalista de L’Unione Sarda e Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana che per il compleanno le ha fatto una bellissima sorpresa come ha raccontato la stessa Virginia: “mi ha portata in un posto bellissimo, mi ha regalato un bel mazzo di rose, una torta con una candelina, perché erano anni che non ne spegnevo una per il compleanno e poi mi ha cantato una canzone”.

