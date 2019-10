Virginia Saba e Luigi Di Maio/ “Ha studiato inglese con me. Al compleanno mi ha…”

Procede a gonfie vele l’amore tra Virginia Saba e Luigi Di Maio. La compagna del ministro degli Esteri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Un giorno da pecora ed ha sottolineato: «Se sono innamorata di Luigi? Sì, mi sembra si sia capito: penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremmo ancora qui dopo dieci mesi». La giornalista sarda, che oggi compie gli anni, ha poi svelato il regalo che le ha fatto il leader del Movimento 5 Stelle: «Ieri notte è tornato tardi, come sempre, e mi ha fatto una bellissima sorpresa: mi ha portata in un posto bellissimo e mi ha regalato un bel mazzo di rose e una torta con candelina. Erano anni che non ne spegnevo una per il compleanno, poi mi ha cantato una canzone e mi ha regalato una collana con un ciondolo, un cerchio con una pietra e dei brillantini. È molto fine, non molto sgargiante, molto elegante».

VIRGINIA SABA E L’INGLESE DI LUIGI DI MAIO

Luigi Di Maio ha fatto passare un bel compleanno alla compagna Virginia Saba, con la cronista che ha evidenziato: «Sono molto felice, è stato inaspettato: solitamente non abbiamo molto tempo per noi. Il regalo più bello è quando mi dice “abbiamo un’ora libera per noi”». E come chiama il fidanzato in intimità? «Lo chiamo Luigi, al massimo ‘amore’. Non certo ‘Gigino’». Poi Virginia Saba si è soffermata sull’inglese di Di Maio: «Continuano a dire che non conosce l’inglese, ma invece diventa logorroico quando lo parla e lo parla molto spesso. Lo parla anche con me: nei primi giorni, per riprendere l’allenamento, parlava inglese anche con me». E ancora: «E’ bravissimo, ha anche un buon accento: lo sentirete anche voi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA