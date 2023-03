Virginia Sanjust di Teulada/ Nonna Antonella Lualdi: “Ho sbagliato a denunciarla”

A I Fatti Vostri la vicenda di Virginia Sanjust di Teulada, che presa da un raptus ha devastato la casa della nonna, Antonella Lualdi, per non averle dato 10 euro. Il programma di Rai Due ha ospitato in studio Giancarlo Armati, figlia di Virginia, mentre in collegamento vi era la signora Antonella: “C’era io all’udienza come figlio – ha esordito il ragazzo – perchè mi interessava sapere che fine avrebbe fatto mia madre. Io sono il suo amministratore di sostegno perchè mia madre ha sempre avuto un rapporto complicato con i soldi”. Sul rapporto con la mamma: “E’ sempre rimasto lo stesso, un affetto reciproco importante”. La bisnonna, Antonella Lualdi, grande attrice negli anni ’50, ha invece ricordato così il momento della devastazione: “E’ successo che Virginia (la nipote Sanjust di Teulada ndr) si è presentata a casa, io ero indaffarata, non pensavo alle sue esigenze e ad un certo punto mi chiese tipo 10 euro ma io non avevo tra le mani quella cifra in quel momento”. La donna non le avrebbe dato i soldi e a quel punto la nipote le avrebbe devastato la casa: “L’ha preso come un rifiuto al suo affetto. Lei mi vuole bene e io voglio bene a lei, l’ho perdonata. Quella mattina io avevo altri pensieri, non pensavo ad un’esigenza reale, con 10 euro cosa si fa?”.

Antonella Lualdi l’ha denunciata: “Ma la sento ancora, nella maniera giusta. Gli affetti della famiglia li sento sempre. Perchè l’ho denunciata? Per calmare me stessa, ero preoccupata e non l’avevo mai vista reagire in quel modo”. Giancarlo Armati, il figlio di Virginia Sanjust di Teulada, ha aggiunto: “Non sono d’accordo con la figurazione fatta del reato, non era estorsione ma danneggiamento e violenza privata. Non esistono estorsioni per 10 euro”. La nonna Antonella ha ripreso la parola: “Virginia qualche piccolo accenno l’aveva avuto in passato ma di lieve entità, ma questa cosa non mi è piaciuta. Mi ha talmente preoccupata… ho sentito dei botti, io ero chiusa in camera, non volevo più uscire”.

VIRGINA SANJUST DI TEULADA, A I FATTI VOSTRI LA NONNA E IL FIGLIO

Il nipote ha ripreso la parola: “Io mi auguro che possano tornare a parlarsi. C’è stata un’altra denuncia verso mia mamma per stalking e violazione di domicilio, da parte dell’ex compagno, accusa poi caduta dopo che l’ex ha ritrattato”.

Infine sulla condanna recente per Virginia Sanjust a 17 mesi dopo la devastazione della casa: “Siamo pronti a fare appello come detto sopra per l’estorsione”. Di nuovo Antonella Lualdi: “E’ mia nipote, le ho sempre voluto bene, ho sempre sorvolato, vuole che io con mia nipote non abbia questo sentimento? In quel momento non ho capito la gravità di quello che stavo facendo, lei ha sbagliato ma io ho sbagliato più di lei, solo che sono andata nel panico”. Il bisnipote ha commentato commosso: “Voglio solo dirle grazie”.

