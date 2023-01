Virginia Sanjust di Teulada rinviata a giudizio/ Accusata di tentata estorsione e…

Virginia Sanjust di Teulada, ex Signorina Buonasera e figlia del barone Giovanni e dell’attrice Antonella Interlenghi (nonché nipote di altri due divi del cinema, Franco Interlenghi e Antonella Lualdi), ha subìto la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma per i fatti che nell’aprile di tre anni fa ne determinarono l’arresto. Le accuse sono di tentata estorsione ai danni della nonna materna e di violazione di domicilio nei confronti dell’ex fidanzato.

Come ricostruisce il “Corriere della Sera”, Virginia Sanjust di Teulada, oggi 45enne, “l’8 marzo era finita ai domiciliari per aver devastato l’abitazione della nonna, Antonietta De Pascale, 91 anni, nota appunto come Antonella Lualdi, negli anni Cinquanta stella del cinema al pari di Gina Lollobrigida e Lucia Bosè. La misura cautelare era stata decisa anche perché l’ex conduttrice aveva perseguitato l’ex compagno, irrompendo in casa sua dopo aver rotto il vetro di una finestra con un vaso di coccio”. Il pm Antonio Verdi ha riconfigurato l’iniziale reato di stalking in violazione del domicilio e disturbo del sonno dei vicini.

VIRGINIA SANJUST DI TEULADA RINVIATA A GIUDIZIO: LE ACCUSE

Dopo avere divorziato nel 2004 dall’agente Sisde Federico Armati, sposato 6 anni prima e da cui ebbe un figlio, nel 2019 Virginia Sanjust di Teulada avviò una relazione con un 40enne conosciuto nel 2019. Stando al “Corriere della Sera”, lei avrebbe voluto trasformare il loro rapporto in una relazione stabile, ma l’uomo si sarebbe rifiutato. La donna avrebbe reagito male. Nell’articolo, si legge: “Sanjust reagisce male. Lo disturba sul lavoro, si piazza nell’androne del condominio in Prati dove abita. Nel febbraio 2020 lui la denuncia. Ma il punto più basso Sanjust lo tocca con la nonna”.

Cosa accadde, esattamente? Ancora il “CorSera” rivela: “Quel giorno nell’appartamento a Ponte Milvio c’è una sorta di riunione di famiglia. D’un tratto, Virginia Sanjust di Teulada chiede dei soldi alla nonna, minacciandola altrimenti di distruggerle casa. Antonietta De Pascale si oppone. La nipote allora dalle parole passa ai fatti, strappando dalle pareti quadri, danneggiandoli come fa anche con le lampade e le finestre”.











