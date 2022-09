Virginia Stablum di Uomini e Donne in finale a Miss Universo Italy/ L’appello ai fan: “Ho bisogno di voi!”

Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in finale a Miss Universo Italy

Una bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato un grande traguardo professionale. Lei è Virginia Stablum che i fan del dating show condotto da Maria De Filippi ricorderà come corteggiatrice e poi scelta di Nicolò Brigante. La loro storia non ha poi avuto lungo seguito dopo il programma ed entrambi hanno preso strade diverse. Quella di Virginia l’ha portata ad essere oggi una finalista di Miss Universe Italy.

A svelarlo è stata proprio Virginia Stablum attraverso il suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice ha voluto condividere con i fan questo traguardo per lei tanto bello quanto importante: “Ora ve lo dico, ma sappiate che avrò bisogno di tutto il vostro supporto morale da oggi al 18 settembre. Sono in finale a Miss Universe Italy.” ha annunciato.

Virginia Stablum lancia l’appello ai fan di Uomini e Donne

Virginia Stablum ha quindi spiegato di essere in gara per rappresentare l’Italia nella finale mondiale di Miss Universo. Ha infatti specificato il funzionamento della manifestazione e il suo ‘ruolo’: “Rappresento orgogliosamente la mia regione, il Trentino. Siamo in 20 finaliste, una per regione e il 18 settembre verrà eletta la nuova Miss Universe Italy che rappresenterà la nostra nazione alla finale mondiale di Miss Universe.” Ha infine chiesto il supporto dei suoi follower per questa bellissima avventura: “Sarò felice se mi accompagnerete in questo percorso, io vi renderò partecipi il più possibile. Sono così emozionata.” ha concluso, mostrandosi al settimo cielo.

