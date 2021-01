Virginia Woolf, la scrittrice nasceva 139 anni fa/ Mrs Dalloway e la pandemia Covid

139 anni fa nasceva Virginia Woolf, famosa scrittrice e attivista britannica. Nata come Adeline Virginia a Londra il 25 gennaio del 1882 dedicò la sua vita alla lotta per la parità dei diritti tra i sessi. Viene considerata, ancora oggi, una delle menti letterarie più brillanti della letteratura del secolo XX in grado di lanciare dei messaggi tramite opere straordinarie come La Signora Dalloway, Orlando e Gita al Faro. Oltre a romanzi scrisse anche saggistica, legata soprattutto al mondo femminile. I suoi scritti sono stati tradotti in oltre 50 lingue e tra i suoi traduttori più famosi troviamo Jorge Luis Borges, Giulia Niccolai e Marguerite Yourcenar tra gli altri.

Mrs. Dalloway è il suo romanzo rivoluzionario: compirà un secolo nel 2025, ma gli editori inglesi lo stanno già ripubblicando, probabilmente per il legame con la pandemia Covid. Nella seconda pagina si scopre che la Signora Dalloway ha avuto un attacco di influenza. Era la spagnola, che colpì anche Virginia Woolf. Quel richiamo alla normalità auspicato da Clarissa e gli amici, dunque, acquisisce ora un altro significato per il lettore a causa della pandemia Covid.

Virginia Woolf nella cultura contemporanea

Nella cultura contemporanea ha un suo ruolo da assoluta protagonista Virginia Woolf. La scrittrice avrebbe compiuto oggi 139 anni se non fosse morta prematuramente nel marzo del 1941 quando di primavere ne aveva vissute 59. La sua morte fu del tutto atipica come la sua vita, in vista dell’aumento delle sue crisi depressive decide di togliersi la vita lanciandosi nel fiume Ouse con le tasche piene di sassi e lasciando una lettera piena ‘amore al marito. Una grandissima attrice come Nicole Kidman le ha prestato il volto nel film The Hours dove è stata raccontata nella sua storia. Tra l’altro la BBC ha prodotto una miniserie in tre puntate sulla sua vita e quella degli altri membri del Bloomsbury Group. Era una donna brillante e di grandissima intelligenza che ci lascia una testimonianza molto importante in grado di risultare attuale ancora ai giorni nostri.



