Virna Toppi, prima ballerina la Scala, chi è/ Con il fidanzato Nicola Del Freo uniti dalla danza

Virna Toppi è la Prima ballerina del Teatro alla Scala e questa sera, in occasione della festività di Sant’Ambrogio, sarà impegnata nello spettacolo di musica e danza che andrà in scena proprio presso il teatro meneghino, in sostituzione della Prima. Un anno che si chiude in bellezza per Virna Toppi, nonostante questo 2020 sia stato decisamente travagliato causa covid: “Era iniziato tutto benissimo – ha raccontato durante un’intervista risalente allo scorso 28 luglio ai microfoni di Vogue – con il mio anno da Principal dancer Guest al Bayerisches Staatsballett: una sfida per me, un modo di rimettermi in gioco, davanti a un nuovo pubblico, in un diverso repertorio. Poi il lockdown, da un giorno all’altro”. All’epoca del primo lockdown Virna Toppi si trovava in Germania, a Monaco di Baviera: “Per le notizie che mi arrivavano dall’Italia avevo la sensazione di una sottovalutazione del fenomeno e mi sono autosegregata in casa per due mesi. Vivevo attaccata al telefono per avere notizie della mia famiglia, a Milano, e soprattutto dei miei tre nonni. Sono stata molto male: improvvisamente sola, in un paese straniero…”.

CHI È VIRNA TOPPI? ECCO UNA SUA BREVE BIOGRAFIA

Nata a Lentate sul Seveso, in provincia di Milano, il 24 dicembre del 1992 (compirà quindi fra pochi giorni i 28 anni), Virna Toppi ha iniziato a studiare danza all’età di 8 anni fino all’ingresso alla Scala datato giugno del 2003, presso l’accademia del teatro più prestigioso al mondo. A maggio del 2011 arrivò quindi la “laurea”, poi nell’agosto successivo Virna Toppi entrò nel “Semperoper Ballet” di Dresda, in Germania. Il ritorno in Italia avvenne a giugno del 2012, quando la ballerina milanese iniziò a lavorare proprio per la Scala, quindi nel 2014 venne promossa “solista” e poi nel febbraio 2018 “prima ballerina”. La 28enne è fidanzata con Nicola Del Freo, anch’egli ballerino del Teatro della Scala, e i due sono stati a lungo lontani negli scorsi mesi proprio a causa del lockdown. «In scena viviamo emozioni forti, e soprattutto vere – le parole di Virna sempre a Vogue riferite proprio al compagno – com’è il nostro rapporto». I due saranno sul palco questa sera del teatro più famoso al mondo, evento trasmesso in diretta televisiva su Rai Uno dalle ore 17:00.



