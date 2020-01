VIRUS CINA/ Contagio partito dal mercato di Wuhan? Il rischio di un’epidemia mondiale

Il virus simile alla SARS che in Cina ha già causato 3 morti e portato al contagio di oltre 200 pazienti si trasmette da persona a persona. E’ questa la novità di maggior impatto scientifico delle ultime ore, nonché la più preoccupante per il timore di un’epidemia, comunicata da un rinomato esperto della Commissione della salute pubblica del governo di Pechino, Zhong Nanshan, che già si occupò di contrastare la temuta SARS, responsabile tra il 2002 e il 2003 di almeno 650 morti in Cina e a Hong Kong. L’origine del virus sarebbe stata individuata nel mercato centrale di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti, dove vengono messi in vendita pesce e animali selvatici. Il fatto però che alcuni dei pazienti non abbiano frequentato il mercato negli ultimi giorni suggerisce che i focolai dell’infezione potrebbero essere più di uno. Dettaglio, quest’ultimo, che rende particolarmente complicato tracciare il percorso del virus.

VIRUS CINA: IL RISCHIO LEGATO AL CAPODANNO LUNARE

I casi di contagio del misterioso virus proveniente dalla Cina hanno ormai valicato i confini del Paese, come testimoniato dalle notizie che arrivano da Thailandia, Giappone e Corea del Nord. Sebbene il governo centrale di Pechino continui a sottolineare che la situazione è sotto controllo, la possibilità che il virus si diffonda anche in Europa e in Italia esiste. Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, ha dichiarato all’Ansa: “L’importante è identificare e isolare i casi. Se si interviene con rapidità si può infatti bloccare la diffusione, isolando gli infetti e procedendo alla quarantena dei contatti, ma è chiaro che questo si può fare solo se gli infetti non sono tanti“. Sulle stime dell’Imperial College, che ha stimato in 1700 i casi reali di contagio in Cina, Rezza è possibilista: “I cinesi hanno già identificato circa 200 casi da quando è partito l’allerta, quindi il numero stimato dall’Imperial College potrebbe essere vicino alla realtà“. Ad aumentare l’apprensione di un’epidemia su scala mondiale è anche il calendario: sono infatti cominciate le vacanze del Capodanno lunare e almeno 7 milioni di cinesi andranno in vacanza all’estero. In questo senso tre aeroporti americani hanno iniziato a controllare i passeggeri provenienti dalla Cina: le autorità sanitarie ritengono infatti inevitabile che qualche malato possa arrivare negli USA.

