Virus mortale trasmesso dalle zanzare/ Colpisce il cervello: ecco i sintomi

Il Dipartimento della salute dello stato della Florida lancia l’allarme sul virus mortale trasmesso dalle zanzare. Pare che queste una volta dopo la puntura portino al gonfiore del cervello con conseguenze devastanti fino alla morte. La patologia è stata denominata come “encefalite equina orientale” ed è stato individuato inizialmente in diverse galline sentinella nello stesso gregge. Si sanno anche i sintomi di questo virus che vanno dalla febbre al mal di testa per arrivare a irritazione cutanea, diarrea e brividi. Al momento non sono stati individuati dei veri e propri pericoli nel nostro paese anche se l’attenzione a questi particolari non si può mai considerare troppa.

Virus mortale trasmesso dalle zanzare: le parole dei funzionari

In merito al virus mortale trasmesso dalle zanzare ha parlato il dipartimento degli Stati Uniti. Il Center for disease control and prevention ha specificato tramite un comunicato: “C’è stato un aumento dell’attività della malattia trasmessa dalle zanzare nell’area della Contea di Orange”. Inoltre viene specificato come il rischio di trasmissione sia ulteriormente aumentato. L’agenzia sul suo sito ufficiale specifica come le persone maggiormente a rischio siano quelle di età inferiore ai 15 anni e quelle superiori ai 50. Si può arrivare a due tipi di malattie e cioè una sistemica e una encefalitica. L’ultima provoca gonfiore al cervello e può portare addirittura alla morte.

