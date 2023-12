Virus respiratorio sinciziale, -80% dei ricoveri con il trattamento anticorpale/ Lo studio: “Una dose…”

Secondo uno studio, i ricoveri ospedalieri per virus invernale potrebbero essere ridotti di oltre l’80% se ai bambini venisse somministrata una singola dose di un nuovo trattamento anticorpale. Il virus respiratorio sinciziale (RSV) provoca solitamente sintomi lievi, simili al raffreddore, ma può portare a bronchiolite e polmonite. Per questo, ogni anno nel Regno Unito vengono ricoverati più di 30.000 bambini sotto i cinque anni: l’RSV provoca inoltre da 20 a 30 decessi ogni anno. Alla BBC un genitore ha detto che suo figlio ha contratto l’RSV ed è stato “molto spaventoso”. Il piccolo è stato ricoverato più volte e ha avuto bisogno di ossigeno ogni volta: all’età di due anni, si è ripreso completamente.

Alzheimer, un batterio nello stomaco potrebbe aumentare il rischio/ Lo studio: "+24%"

“Non avevo sentito parlare di RSV e non ero sicura di cosa fare. Aveva il respiro affannoso a causa dell’alta temperatura ed era piuttosto assonnato. Questo mi portava molta ansia e stress”, ha affermato una mamma. Lo studio “Harmonie” ha coinvolto 8.000 bambini fino all’età di 12 mesi, metà dei quali hanno ricevuto una singola dose del trattamento con anticorpi monoclonali Nirsevimab. I risultati, pubblicati sul New England Journal of Medicine, hanno mostrato che i ricoveri ospedalieri correlati al virus respiratorio sinciziale sono stati ridotti dell’83% in coloro che hanno ricevuto il vaccino e i ricoveri per tutte le infezioni toraciche sono stati ridotti del 58%. Gli effetti collaterali erano simili in entrambi i gruppi e per lo più lievi.

X-37B, spazioplano lanciato in orbita a bordo del razzo SpaceX Falcon Heavy/ La missione Usa

Virus respiratorio sincinziale nei bambini: un trattamento può evitare i ricoveri

Le figlie gemelle di Kate e Matt Parker, Jessica ed Ellie, hanno preso parte allo studio. La mamma, alla BBC, ha parlato di risultati “fantastici” aggiungendo che “se potesse impedire a migliaia di bambini di andare in ospedale e mettere a dura prova il sistema sanitario nazionale durante l’inverno, sarebbe fantastico”. Nirsevimab, sviluppato da AstraZeneca e Sanofi, ha ottenuto la licenza per l’uso nel Regno Unito lo scorso anno. Il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione (JCVI), che fornisce consulenza al governo, ha affermato che dovrebbe essere sviluppato un programma di immunizzazione contro il virus respiratorio sincinziale economicamente vantaggioso sia per i neonati che per gli anziani. Le opzioni sono due: un vaccino anticorpale o un vaccino RSV somministrato alle donne incinte. Il comitato afferma che entrambi avrebbero un impatto notevole sui ricoveri ospedalieri dei bambini piccoli.

"Velocità del cambiamento climatico è sovrastimata"/ Studio: "Piante assorbono più Co2 di quanto ipotizzato"

Il fattore chiave ora sarà il prezzo negoziato dal governo per il servizio sanitario nazionale. A differenza del vaccino, che ha tempi più lunghi, il Nirsevimab offre una protezione immediata. Il professor Saul Faust, co-leader dello studio presso l’Università di Southampton e pediatra consulente, ha dichiarato: “Questi ultimi risultati mostrano che questo anticorpo ad azione prolungata è sicuro e potrebbe proteggere migliaia di bambini dal ricovero in ospedale se utilizzato in condizioni simili alla pratica clinica di routine”. A luglio la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato il Nirsevimab per i bambini ed è stato lanciato anche in alcune zone della Spagna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA