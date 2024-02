Visite private in ospedale, superati livelli pre Covid: in ginecologia il 30%/ Cure garantite in tempi brevi

È boom di visite private in ospedale. Il Sistema Sanitario Nazionale fa fatica a stare dietro alle richieste dei cittadini con liste d’attesa lunghissime. La conseguenza è che almeno un esame su dieci viene effettuata a pagamento. Il dato, come riportato da Il Sole 24 Ore, è più alto dei livelli precedenti alla pandemia di Covid-19. In alcuni settori la situazione è più drammatica di altri. L’emblema è rappresentato da ginecologia, che ha il record col 30%. Il fenomeno della cosiddetta “intramoenia” è preoccupante.

Le metodologie in questione ovviamente sono completamente legali. La Sanità pubblica ha infatti la facoltà di ospitare il privato all’interno delle sue strutture, anche se non mancano le indagini su alcuni ospedali in cui l’attività intramoenia supera ampiamente quella istituzionale. Il problema, al di là dei necessari controlli, sta però nel fatto che in molti casi l’unico modo per curarsi è quello di mettere mano al portafoglio. L’esame che gli italiani pagano con più frequenza, in tal senso, è l’elettrocardiogramma, ma è l’unico.

Anche se le difficoltà economiche non sono poche a causa dell’inflazione, gli italiani fanno dunque sempre più ricorso ai propri risparmi per pagare le visite private in ospedale. Il motivo è collegato al fatto che l’intramoenia permette di avere delle cure garantite in tempi decisamente più brevi rispetto a quelle gratuite. Il 56% degli esami prenotati con questo meccanismo infatti può essere effettuato con un periodo di attesa inferiore ai 10 giorni. Il restante 30% viene fissato entro 30/60 giorni, in base alle tipologia. Solo il 14% si protrae successivamente a questo arco di tempo, che rappresenta la soglia minima di attesa per ricevere delle prestazioni tramite il Sistema Sanitario Nazionale.

Un report di Agenas segnala che le tre tipologie di visite più richieste sono quelle ginecologiche (32%), cardiologiche (17%) e ortopediche (12%). È su questi tre settori che gli esperti hanno messo gli occhi per comprendere come è possibile migliorare la situazione per permettere a ogni cittadino di curarsi senza bibliche attese.











