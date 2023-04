Vito Bugliarello morto in mare per salvare 2 ragazzi/ Siracusa, “non sapeva nuotare”

IL DRAMMA IN MARE A SIRACUSA: VITO BUGLIARELLO MORTO PER SALVARE DUE RAGAZZI

Non ce l’ha fatta Vito Bugliarello, il 35enne che domenica si è lanciato in mare nella spiaggia della Marchesa a Siracusa per salvare due ragazzi in difficoltà: è purtroppo morto annegato, il suo corpo è stato ritrovato in serata dai vigili del fuoco di Reggio Calabria che per ore hanno cercato nello specchio di mare tra Siracusa e Avola. Nei pressi del ponte di Cassibile, raccontano le prime testimonianze rese dalle forze dell’ordine, due ragazzi minorenni in una bellissima domenica primaverile si erano avventurato per un bagno in mare.

Qui però avevano iniziato ad avere diversi problemi, tanto che in un primo momento sembrava fossero finiti in acqua involontariamente: non riuscivano a tornare a riva, al che Vito Bugliarello – 35enne informatico e, purtroppo non nuotatore – si è immediatamente gettato per soccorrerli. Era stato anche accorto in quanto, proprio perché non sapeva nuotare, aveva preso due asciugamani e li ha annodati per cercare di tirare fuori i due giovanissimi. Il mare agitato purtroppo non permetteva il soccorso tramite gli asciugamani e così Vito si è lanciato in acqua per salvare i due ragazzi.

“VITO BUGLIARELLO NON SAPEVA NUOTARE”: IL RACCONTO DRAMMATICO E IL MESSAGGIO DELLA PREMIER MELONI

Uno dei due adolescenti è riuscito ad afferrare la fune improvvisata da Vito Bugliarello ed è tornato a riva tirando con sé anche l’altro amico: ad un certo punto però vista la stanchezza e il fatto di non sapere stare a galla, il 35enne ha mollato la presa con il mare che rapidamente l’ha trascinato via facendo sparire il suo corpo annegato al largo. Una tragedia immane quella che ha colpito Siracusa, nonostante i vani tentativi della Capitaneria di Porto nel cercarlo vivo negli attimi dopo il salvataggio eroico. «Ci conosciamo da 20 anni, dai tempi della scuola. Siamo stati compagni di classe all’istituto Fermi», ha raccontato l’amico Pierpaolo all’ANSA, «Con lui c’era un amico della comitiva che è ancora sotto choc. Ha chiamato i soccorsi dopo averlo visto scomparire in mare, ma non c’è stato nulla da fare».

I ragazzini erano in difficoltà e lui, senza nemmeno conoscerli e non sapendo nuotare, si è gettato per loro: «per capire che ragazzo fosse basta dire che pur essendo consapevole di non essere un nuotatore, anzi direi di non saper nuotare, è corso in aiuto dei due ragazzini che stavano facendo il bagno nonostante il mare, sabato, fosse in condizioni proibitive. Non ci ha nemmeno riflettuto, lui era così». Mentre proseguono le indagini della Procura di Siracusa per accertare l’esatta dinamica dei fatti, giungono dal Governo due messaggi di cordoglio per la famiglia del 35enne eroe: «35 anni, ha sacrificato la sua vita per salvare due ragazzi in difficoltà. Un pensiero sentito alla famiglia, ai cari e a tutta la comunità di Floridia (Siracusa). Grazie per il tuo coraggio e il tuo altruismo Vito. Che la terra ti sia lieve, eroe», scrive la Premier Giorgia Meloni sui propri canali social. Le fa eco il vicepremier Matteo Salvini che ringrazia pubblicamente l’esempio di questo uomo che ha donato la propria vita per salvare quei due ragazzi: «Vito Bugliarello aveva 35 anni. Aveva notato due ragazzi minorenni in difficoltà nei pressi del ponte di Cassibile, vicino a Siracusa, e, senza pensarci due volte, aveva legato due teli usandoli come corda. I due riescono a mettersi in salvo, ma lui scivola e non risale più, sparendo tra le acque. Il suo corpo è stato ritrovato oggi dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco dopo ore di ricerche con la Capitaneria di Porto di Siracusa. Un eroe commovente, a cui vanno le nostre preghiere. Che la Terra ti sia lieve».

35 anni, ha sacrificato la sua vita per salvare due ragazzi in difficoltà. Un pensiero sentito alla famiglia, ai cari e a tutta la comunità di Floridia (Siracusa). Grazie per il tuo coraggio e il tuo altruismo Vito. Che la terra ti sia lieve, eroe. pic.twitter.com/nllIseKa24 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 24, 2023













