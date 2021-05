Vito “cassamortaro” con lo Iettatore di Avanti un Altro/ Bonolis: “infettatevi pure”

Ennesima gag ad Avanti un Altro anche di Sera, questa volta tra il “cassamortaro” Vito e Paolo Bonolis. Il nuovo concorrente chiede solo un favore prima di iniziare la sua puntata: avere l’onore di conoscere personalmente lo Iettatore della trasmissione. “Perché io faccio il becchino al cimitero, faccio riesumazioni. Sarei onorato di collaborare con lui. Sto a disposizione!”. Bonolis, un po’ spiazzato dalla curiosa richiesta, chiama al centro della scena lo Iettatore, ovvero Franco Pistoni. “State proprio bene insieme voi due”, commenta sarcastico il conduttore di Avanti un Altro. “Solo un favore vi chiedo! Fatemi collaborare con lo iettatore!”, insiste il simpatico Vito. Che poi provoca Paolo Bonolis: “io se vuole le faccio la lapide dell’Inter quando sarà il momento”.

Bonolis contro concorrente di Avanti Un Altro: “Vuoi lo Iettatore? Infettatevi pure”

Paolo Bonolis non la prende affatto bene e risponde per le rime al “cassamortaro” in gara ad Avanti un Altro. “Facciamo un cosa: intanto fatti la tua!“, dice. Vito e lo Iettatore entrano subito in sintonia e Bonolis non perde occasione per rincarare la dose: “Ma sì voi due potete infettarvi! Tanto a voi che ve frega de morì?“. Tra le risate generali del pubblico, Vito prosegue la gara. Arriva anche Sara Croce ad aiutarlo: decisamente diverso l’impatto scenico rispetto al caratteristico Iettatore di Avanti un Altro.

