Avanti un altro Pure di Sera/ Diretta e anticipazioni 2 maggio: Anna Tatangelo ospite

Avanti un altro Pure di Sera, anticipazioni puntata 2 maggio

Domenica 2 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti che, dopo il classico appuntamento delle 19, conducono la nuova puntata di Avanti un altro Pure di Sera. La versione serale è stata ideata per festeggiare il decimo anniversario di un game show che, sin dalla prima puntata, ha conquistato la simpatia dei telespettatori e che continuano a seguire con affetto i vari appuntamenti. La scorsa puntata è stata seguita da 3.152.000 telespettatori, share 14,20% perdendo di pochi punti la sfida con la fiction di Raiuno “La compagnia del cigno 2”. Anche questa sera le risate non mancheranno. Grazie alla presenza dei concorrenti delle due squadre che giocheranno e agli ospiti, Paolo Bonolis e Luca Laurenti regaleranno una serata spensierata e divertente ai telespettatori. Quali squadre, dunque, si confronteranno nel corso della sfida per portare a casa il montepremi finale?

Gli ospiti e le squadre di Avanti un altro pure di sera del 2 maggio

La nuova puntata di Avanti un altro Pure di Sera del 2 maggio ha per protagoniste le categorie Passato e Super. Una delle due squadre in gara sarà capitanata da Antonio Zequila. Tutti i concorrenti si sfideranno rispondendo a domande su vari argomenti, anche bizzarre, che saranno poste sia da Bonolis e Laurenti che dagli ospiti tra i quali spicca la presenza di Anna Tatangelo. Non mancherà, poi, lo storico salottino di Avanti un altro e i personaggi che sono sempre più amati dal pubblico come il Bonus Daniel Nilsson, lo Iettatore Franco Pistoni, la Bonas Sara Croce, la Bona Sorte Francesca Brambilla, la Regina del Web Laura Cremaschi e la coppia comica formata da Pablo e Pedro. L’appuntamento con le risate di Avanti un altro, dunque, è per le 19 per la consueta puntata preserale e per le 21.25 per il nuovo appuntamento serale.

