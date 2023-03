Vittoria di Savoia sarà prima donna a guidare casato/ È figlia di Emanuele Filiberto

Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria di Savoia sarà la prima donna a guidare il casato. Classe 2003, è la maggiore delle due figlie avute dal principe di Venezia, Emanuele Filiberto di Savoia, con la moglie, l’attrice francese Clotilde Courau. È proprio a Parigi che la ragazza è cresciuta, dedicandosi al mondo della moda. Adesso è una modella e influencer, ma si prepara al contempo ad entrare nella storia della dinastia.

Il nonno, il principe Vittorio Emanuele, all’inizio del 2020, poco dopo il sedicesimo compleanno della nipote, ha infatti abolito la legge salica, che escludeva le donne dalla linea di successione. “È stato il regalo migliore che potesse farmi”, aveva commentato la ragazza al New York Times. È così che alla sua morte, il comando del casato spetterà proprio a Vittoria. Il padre Emanuele Filiberto, infatti, ha da tempo annunciato l’intenzione di abdicare. Il tutto anche se le probabilità di regnare restano praticamente nulle. “L’Italia non è un paese molto progressista, ma impareranno”, aveva risposto alla domanda sull’eventualità di diventare la regina degli italiani.

Vittoria di Savoia sarà prima donna a guidare casato: le prime apparizioni

Il ruolo di Vittoria di Savoia, che sarà la prima donna a guidare il casato dopo la morte del nonno Vittorio Emanuele, di certo si occuperà di rappresentare la sua famiglia agli incontri dell’aristocrazia europea. È quello a cui si sta allenando già in questi mesi. Qualche giorno fa, ad esempio, come riportato da Vanity Fair, la discendenza si è riunita per commemorare l’ultimo re d’Italia, Umberto II, presso l’Abbazia di Hautecombe. Al suo fianco c’era anche la zia Maria Pia, di 88 anni, che invece è rimasta esclusa dalla linea di successione a causa della legge salica.

Qualche settimana fa, inoltre, Vittoria è tornata in Italia per prendere parte in rappresentanza della sua dinastia ai funerali di papa Benedetto XVI in Vaticano, dove ha incontrato Sofia di Grecia e il re e la regina del Belgio.











