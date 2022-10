Vittoria e Ludovica Malagò, figlie di Lucrezia Lante della Rovere e Giovanni Malagò/ Una è un’artista

Giovanni Malagò e le figlie Vittoria e Ludovica nate dalla relazione con Lucrezia Lante della Rovere

Vittoria e Ludovica Malagò sono le figlie di Lucrezia Lante della Rovere e Giovanni Malagò. Le gemelle sono nate nel 1988 dall’unione tra l’attrice e il presidente del CONI. “Hanno un carattere completamente diverso. In comune, però, hanno che sono ugualmente meravigliose. Mi amano, con tutte le normali controversie che possono nascere tra madre e figlia. Com’è successo anche a me”, così ha raccontato la mamma in passato in una intervista a Vanity Fair.

Le gemelle sono nate quando l’attrice aveva soltanto 21 anni, tanto che spesso si è definita una mamma ragazzina. “I figli hanno bisogno di punti fermi, solidi, io cercavo di essere una brava educatrice, a volte mi inventavo di essere persino severa, ma ero ansiosa, spaventata dal fatto di non riuscire a essere una brava madre”, ha detto tempo fa in merito all’educazione. Lei e il suo ormai ex compagno, tuttavia, sono riusciti a fare un ottimo lavoro.

Su Vittoria e Ludovica Malagò, figlie di Lucrezia Lante della Rovere e Giovanni Malagò, non si sa tantissimo. Vittoria è un’artista, è impegnata con il Conte Luca Lucheschi e ha due figli, Beatrice e Lorenzo. Ludovica invece è un’architetto e vive a Parigi, dove ha aperto un suo Studio, insieme al marito Gregorio Gaudenzi. Anche lei ha due figli, Livia e Guia. Le ragazze non hanno insomma proseguito la carriera della mamma, ma la vena artistica non manca certamente loro.

Le due gemelle e i loro bambini sono spesso protagoniste delle foto di Instagram dell’attrice, che ama la vita da nonna. Lo stesso vale anche per il nonno. La famiglia, inoltre, condivide una passione naturale per gli animali, tanto che nei loro scatti sono sempre presenti numerosi cani. L’attrice ha spesso ammesso portare in vacanza con sé i suoi fedeli amici a quattro zampe.

