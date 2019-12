Vittoria Puccini/ “Alessandro Preziosi? Ecco perché è finita tra noi!”

Vittoria Puccini spiega per quale motivo è finita la sua storia d’amore con Alessandro Preziosi. Intervistata tra le pagine del settimanale F, racconta: “Alessandro è stato un grande amore, altroché se lo è stato”. L’attrice parla per la prima volta dei motivi della loro rottura. La coppia si è conosciuta ed innamorata nel 2004 quando entrambi facevano parte della fiction “Elisa di Rivombrosa”. Il set e l’atmosfera sognante hanno fatto in modo di fare scattare una passione durata fino al 2010, anno in cui è avvenuta la dolorosa separazione. “Il nostro grande amore è finito per una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”, ha spiegato l’attrice 38enne, ammettendo di aver sofferto moltissimo dopo la decisione di lasciarsi, anche per via di Elena, la figlia in comune. “Ho sofferto molto per la rottura. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cure le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.

Vittoria Puccini svela: “Alessandro Preziosi? Ecco perché è finita!”

Vittoria Puccini oggi è nuovamente innamorata del direttore della fotografia Fabrizio Lucci da 6 anni (anche lui conosciuto sul set, quello della serie “Anna Karenina”). Proprio per via del forte amore che li lega, ha raccontato il suo desiderio di non commettere gli stessi errori del passato: “Proviamo a tirare fuori il meglio di noi stessi stando insieme. O almeno ci proviamo. Tendo a descriverlo come un uomo ‘risoluto’. Ma è pure un gran figo! A parte che è bello, il che non guasta, ma poi sa come vivere”, ha detto aggiungendo poi che la differenza d’età tra loro non conta. “L’età non è mai pesata. Non è mai stato sposato, non ha avuto figli. Mi ripete sempre che aspettava me”, ha concluso. Preziosi invece, in una intervista di un po’ di tempo fa, parlando della ex aveva dichiarato: “Ci si sposa in due. Con Vittoria non è accaduto, forse per pigrizia, o per debolezza. Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposi: punto. Purtroppo io, invece di concentrarmi sul mio rapporto di coppia, ho disperso le forze lavorando come un pazzo. Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, quando mi sarei fermato, tutto sarebbe tornato come prima. E invece, quando mi sono fermato, il nostro rapporto non c’era più. Se uno pensa di potersi fare un’idea della verità guardando solo la superficie, si sbaglia!”.

