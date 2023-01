Vittoria Puccini/ “Alessandro Preziosi? Non emergeva il mio meglio. E mia figlia…”

Vittoria Puccini e la storia d’amore con l’ex Alessandro Preziosi: “Sofferto tanto per la rottura”

E’ un periodo d’oro per Vittoria Puccini, professionalmente parlando. Reduce dal successo del film Vicini di casa e ormai pronta all’uscita di Una gran voglia di Vivere su Prime Video, l’attrice sta vivendo una fase della sua carriera ricca di impegni e soprattutto di soddisfazioni. Questo nonostante anche la sua vita privata sia piuttosto impegnativa, dal momento che sta vivendo una bellissima storia d’amore con Fabrizio Lucci e che è mamma di Elena, oggi adolescente, nata dalla precedente relazione con il collega Alessandro Preziosi. Benché la loro relazione sia giunta al termine da un pezzo, non si placano i chiacchiericci del gossip sul passato sentimentale della Puccini. Un passato che Vittoria, ormai, ha archiviato e di cui parla lucidamente.

“Mancava l’alchimia”, aveva spiegato l’attrice di Elisa di Rivombrosa a proposito dell’ex compagno. “Ho sofferto molto per la rottura. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cure le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.

La figlia Elena, una priorità per Vittoria Puccini e per Alessandro Preziosi. Nel corso di una intervista rilasciata recentemente dalla Toffanin, nei salotti di Verissimo, l’attrice ha parlato di come non sia stato semplice gestire il rapporto con Elena, questo perché l’adolescenza è una fase della vita molto delicata. “In effetti è un periodo complesso perché è il momento in cui un figlio ha bisogno di staccare un po’ il cordone ombelicale per trovare il suo posto nel mondo”, ha spiegato la Puccini, riconoscendo che con Elena ha però instaurato un legame davvero speciale.

“Siamo molto legate, io mi fido di lei, non sono una mamma ansiosa, le lascio molta libertà. Ci parliamo tanto. Questo mi permette di avere un occhio su quello che succede e anche sul suo stato emotivo”. In un’altra intervista rilasciata a Vanity Fair, invece, aveva definito sua figlia “come una meravigliosa compagna di viaggio”, a testimonianza di un rapporto davvero unico e speciale.











