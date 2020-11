Vittoria Schisano e Marco De Angelis/ Frecciatina alla giuria: “Mai ricevuto niente”

Vittoria Schisano e Marco De Angelis in finale a Ballando con le stelle 2020?

Cosa ne è stato di Vittoria Schisano e Marco De Angelis? Al momento i due sono ancora in bilico in attesa della finale di Ballando con le stelle 2020 di questa sera e i fan sono ancora con il fiato sospeso in attesa di capire se per i due ci sarà modo di rientrare in gioco oppure visto che la prima occasione è svanita nel nulla quando i giudici hanno deciso di voltare loro le spalle. Quella formata da Vittoria Schisano e il suo Marco è sicuramente una delle coppie più discusse di questa edizione e non solo nel ballo, dove i due ad un certo punto si sono un po’ appiattiti senza regalare nessuna novità, ma anche per il fatto che l’attrice spesso e volentieri ha puntato sugli stessi argomenti raccontando di quella bambina che non ha mai potuto essere e che ha preso vita proprio sul palco del programma ballerino di Milly Carlucci.

La frecciatina alla giuria, e sue Elisa e Raimondo..

Chi segue Ballando con le stelle 2020 sa bene che questa sera la coppia formata da Vittoria Schisano e Marco de Angelis dovrà nuovamente scontrarsi con gli altri eliminati per sperare nel ripescaggio e che tra questi ci sono anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e questo complica ancora di più le cose. La stessa attrice in settimana si è detta certa che la sua avventura nel programma sia finita e che la coppia ripescata sarà proprio quella formata dalla conduttrice e dal suo maestro perché forte dell’appoggio del pubblico. Alla fine ha lanciato anche una frecciatina alla giuria nel suo lungo post sui social nei giorni scorsi ammettendo di non aver mai ricevuto un punto extra per una delle sue prove o un tesoretto. Questa sera cambierà qualcosa?



