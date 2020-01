Vittorio Brumotti accoltellato a Monza/ Come sta l’inviato di Striscia la notizia

Vittorio Brumotti vittima di una nuova aggressione. L’inviato di Striscia la notizia stavolta è stato aggredito a Monza. Si trovava col suo cameraman all’interno dei giardinetti di via Azzone Visconti alle 14 di oggi, domenica 12 gennaio 2020, per documentare una situazione legata allo spaccio di droga. Stando a quanto riportato dal Giornale di Monza, Brumotti è da ieri in città per realizzare questo servizio. Si è quindi spostato all’altezza dei giardinetti di via Azzone Visconti che è una zona da tempo meta di spacciatori, nonostante le Forze dell’ordine eseguano dei controlli. Dalle prime informazioni riportate si apprende che Brumotti e il cameraman di Striscia la Notizia sono stati aggrediti da persone armate di coltello. L’inviato, accoltellato, indossava un giubbotto antiproiettile: la lama ne ha lacerato la stoffa, ma fortunatamente non ha raggiunto il petto. Invece il cameraman ha riportato una ferita ad una gamba.

STRISCIA LA NOTIZIA, VITTORIO BRUMOTTI ACCOLTELLATO A MONZA

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa insieme all’automedica, poi sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini dell’Arma. Sulla vicenda è intervenuto anche l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega ha condiviso la notizia su Twitter e poi ha scritto: «Tutta la mia solidarietà a @brumottistar e alla troupe di @Striscia per la vile aggressione subita. Spacciatori delinquenti maledetti». Purtroppo non è la prima aggressione subita da Vittorio Brumotti. Da quando con Striscia la notizia si occupa di portare alla luce alcune piazze di spaccio girando l’Italia è stato protagonista di diversi episodi di questo tipo, anche se questo resta il più grave per le potenziali conseguenze che poteva riportare. Si attendono dunque aggiornamenti dal diretto interessato e al programma su quanto accaduto, in attesa che le forze dell’ordine ricostruiscano la dinamica dell’aggressione.

Tutta la mia solidarietà a @brumottistar e all troupe di @Striscia per la vile aggressione subita.

Spacciatori delinquenti maledetti.https://t.co/K4nfLZYPbF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 12, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA