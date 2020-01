VITTORIO BRUMOTTI, EX GIORGIA PALMAS/ Matrimonio in arrivo con Annachiara Zappas

La storia tra Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas è ormai acqua passata. Adesso, entrambi sono felicemente fidanzati con altre persone – lei con Filippo Magnini, lui con Annachiara Zappas – ed entrambi prendono molto sul serio le loro attuali relazioni. Giorgia, in particolare, sta per sposarsi, mentre invece Vittorio temporeggia ancora un po’, prima di decidersi a mettere la testa a posto. Ciononostante, afferma che Annachiara sia quella giusta: “A differenza di alcune mie ex”, dice, forse proprio in riferimento alla Palmas, “è molto comprensiva e non mi farebbe mai cambiare vita”. Tutti conosciamo Brumotti nella sua duplice veste di ‘ciclista alternativo’ dalla vita spericolata e di reporter intrepido paladino della giustizia. Non è difficile immaginare che questi due impegni contrastino spesso con la sua vita privata. Di contro, a compensare, spesso e volentieri ci pensa la fidanzata: “Di Annachiara mi ha colpito la sua riservatezza, non ci siamo mai esposti al mondo del gossip e vogliamo restarne lontani. Lei non è una persona che ama stare al centro dell’attenzione: questo ci permette di condurre una vita normale e tranquilla”.

Vittorio Brumotti parla del futuro con Annachiara Zappas

Nella sua intervista a Nuovo Tv, Vittorio Brumotti affronta anche il tema del matrimonio. Il loro ‘sì’, a quanto pare, non si farà attendere più di tanto: “Preferiamo tenere tutto segreto per tutelare la nostra storia. Comunque in futuro affronteremo questo argomento. Stiamo insieme da un anno e le cose verranno da sé”, afferma Brumotti. Anche Annachiara, alla domanda se si sentirebbe pronta per il grande passo, risponde con convinzione: “Io sì, assolutamente. Non avevo mai provato un sentimento così potente. E anche se ci conosciamo da poco e sembriamo diversissimi, abbiamo molte affinità. Ci accomuna il desiderio pazzo di condividere tutto, l’amore per la vita semplice, il piacere di viaggiare e continuare a scoprire e capire cose nuove”. Insomma, le sue dichiarazioni a Oggi non lasciano spazio ai dubbi: nonostante le apparenti divergenze, lei e Vittorio sono simili in un senso più profondo. E soprattutto concordano su un punto: non vedono l’ora di convolare a nozze.

