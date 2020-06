Vittorio Brumotti, aggressione choc a Milano/ Video Striscia: calci e bottigliate

Pubblicità

Non c’è pace per Vittorio Brumotti, biker e inviato di Striscia la Notizia. Una nuova aggressione ai suoi danni si è registrata nelle passate ore a Milano, proprio nel bel mezzo di un servizio con il quale tentava di documentare l’operato di alcuni parcheggiatori abusivi nel centro del capoluogo lombardo, cuore della movida. L’aggressione choc, registrata a pochi giorni dalla precedente avvenuta sempre a Milano e che gli aveva fatto guadagnare una mascella rotta, ha messo nuovamente a rischio la vita del buon Brumotti, alle prese con la criminalità sparsa nel nostro Paese. Dagli spacciatori passando per i parcheggiatori abusivi, l’inviato di Striscia è stato preso di mira da un uomo che ha messo a repentaglio non solo la sua vita ma anche quella della troupe del Tg satirico di Antonio Ricci e di alcuni passanti che si sono ritrovati a dover schivare il lancio di bottiglie in strada. Dopo le coltellate, i calci ed i pugni ed il lancio di oggetti, questa volta il biker è stato preso anche a bottigliate, come emerge dal video postato sul suo stesso profilo Instagram. Munito della sua inseparabile telecamera, Brumotti si è recato, accompagnato da alcuni operatori, in Corso Como, pronto a realizzare un nuovo video denuncia. Qualcosa però è andato storto, scatenando la reazione violentissima di un malintenzionato finito nel mirino dell’inviato di Striscia.

Pubblicità

VITTORIO BRUMOTTI, NUOVA AGGRESSIONE CHOC A MILANO

L’intento di Vittorio Brumotti, nel nuovo pericoloso servizio, era quello di documentare l’attività di alcuni parcheggiatori abusivi in pieno centro a Milano, dediti anche ad attività di spaccio di cocaina. L’inviato del programma di Canale 5 ha così puntato un parcheggiatore abusivo seguendolo nei suoi movimenti illeciti, fino però a scatenare la reazione violenta di quest’ultimo che prima ha reagito con calci e pugni nei confronti del biker per poi prendere da alcuni cestini dell’immondizia delle bottiglie di vetro, romperle e lanciarle al suo indirizzo, inseguendolo lungo Corso Como, incurante dei passanti. L’inviato di Striscia non ha mai spento la telecamera riprendendo così l’intera nuova aggressione. Nel video si vede molto chiaramente un uomo mentre tenta di calmare l’abusivo senza tuttavia riuscirci. Sul suo profilo social Brumotti ha pubblicato il video limitandosi a commentare: “Milano parcheggiatori abusivi che vendono cocaina! Riappropriamoci del territorio”. L’intero video sarà poi trasmesso nelle prossime puntate di Striscia la Notizia che ha ricondiviso il video riassumendo nella didascalia l’accaduto: “Vittorio Brumotti ha documentato per noi l’attività di alcuni parcheggiatori abusivi che spacciano in Corso Como a Milano. Purtroppo sono volati calci, pugni e anche bottiglie!”.

Visualizza questo post su Instagram Milano parcheggiatori abusivi che vendono cocaina ! Riappropriamoci del territorio @striscialanotizia Un post condiviso da VITTORIO BRUMOTTI 100%🇮🇹 (@brumottistar) in data: 3 Giu 2020 alle ore 3:18 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA