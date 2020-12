Vittorio Brumotti/ “L’unica droga deve essere l’adrenalina”

L’unica droga deve essere l’adrenalina, questo è il suo motto. Vittorio Brumotti lo scrive spesso sui social e lo dice in tv nei panni di inviato di Striscia la Notizia combattendo, a suo modo, gli spacciatori che si aggirano per le grandi città come Milano o Roma, spesso finendo in ospedale a causa di gravi aggressioni. Vittorio Brumotti è comunque ancora in piedi o, meglio, in sella alla sua bici, la sua migliore amica, la cosa da cui non si separa mai tranne quando è in vacanza. In questi giorni l’inviato di Striscia è volato a Dubai insieme alla fidanzata Annachiara, la bella erede degli Zoppas, e sembra che nelle sue storie si limiti a mostrare alti grattacieli e strade illuminate ma senza mai salire in sella alla sua bici. L’unica cosa che ha messo in valigia è la sua voglia di allenarsi e fare sport, passione che condivide con la sua fidanzata e promessa sposa.

Vittorio Brumotti ospite ad UP&Down – Un Natale Normale” al fianco di Paolo Ruffini

I suoi fan, però, avranno modo di vederlo in tv anche oggi perché Vittorio Brumotti è tra gli ospiti di UP&Down – Un Natale Normale” al fianco di Paolo Ruffini e i talentuosi attori con la sindrome di Down per portare sul palco un po’ della sua bravura ma anche per mettersi a nudo sottoponendosi alle particolari interviste degli attori. Questa volta il programma non andrà in scena nella sua forma teatrale ma si trasformerà in una sorta di talk show che farà mettere in gioco gli ospiti e l’inviato di Striscia la Notizia compreso.



